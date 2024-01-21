21 января 2024

Цены на бензин в России выросли более чем на 10% с начала года

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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Котировки подстегивает авария на нижегородском НПЗ «Лукойла» Фото:

Поломка одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде могла привести к росту цен с начала года на бензин на оптовых площадках уже более чем на 10%. О прекращении работы предприятия 12 января сообщили в компании.

«В пятницу, 19 января, 92-й бензин торговался по 44 318 рублей за 1 тонну (+12,7%), а 95-й — по 47 461 рублей за 1 тонну (+12%)», — приводит котировки на топливо «Ведомости». В «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» заверили издание, что потребности внутреннего рынка будут решены за счет координации с другими предприятиями.

По сообщениям RT 19 января вице-премьер России Александр Новак провел совещание с нефтяниками, где был анонсирован план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году. Сроки и график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов будет оптимизирован, говорится в сообщении на сайте правительства.

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Поломка одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде могла привести к росту цен с начала года на бензин на оптовых площадках уже более чем на 10%. О прекращении работы предприятия 12 января сообщили в компании. «В пятницу, 19 января, 92-й бензин торговался по 44 318 рублей за 1 тонну (+12,7%), а 95-й — по 47 461 рублей за 1 тонну (+12%)», — приводит котировки на топливо «Ведомости». В «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» заверили издание, что потребности внутреннего рынка будут решены за счет координации с другими предприятиями. По сообщениям RT 19 января вице-премьер России Александр Новак провел совещание с нефтяниками, где был анонсирован план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году. Сроки и график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов будет оптимизирован, говорится в сообщении на сайте правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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