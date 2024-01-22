22 января 2024

Главный тренер челябинского «Трактора» предупредил хоккеистов об опасном вирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Челябинск, заварухин алексей, хоккейная команда трактор
Алексей Заварухин (на фото слева) предупредил хоккеистов, что по Челябинску ходит вирус Фото:

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин вечером 22 января после победы над новосибирской «Сибирью» посоветовал игрокам следить за здоровьем и предупредил об опасном вирусе. Видео с эпизодом размещено в официальных пабликах клуба в соцсетях.

«Сейчас самое главное — восстановление. Смотрите, опять по городу ходит какой-то вирус непонятный. И что вы там кушаете, тоже повнимательнее. Ну и не забываем шапочки надевать, потому что мы не хотим, чтобы в нашей команде были простудные заболевания», — обратился к хоккеистам Заварухин.

Эпизод произошел в раздевалке после победной домашней игры «Трактора». Челябинцы 22 января выиграли у новосибирской «Сибири» со счетом 3:1. После 55 игр сезона 2023—2024 годов «Трактор» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин вечером 22 января после победы над новосибирской «Сибирью» посоветовал игрокам следить за здоровьем и предупредил об опасном вирусе. Видео с эпизодом размещено в официальных пабликах клуба в соцсетях. «Сейчас самое главное — восстановление. Смотрите, опять по городу ходит какой-то вирус непонятный. И что вы там кушаете, тоже повнимательнее. Ну и не забываем шапочки надевать, потому что мы не хотим, чтобы в нашей команде были простудные заболевания», — обратился к хоккеистам Заварухин. Эпизод произошел в раздевалке после победной домашней игры «Трактора». Челябинцы 22 января выиграли у новосибирской «Сибири» со счетом 3:1. После 55 игр сезона 2023—2024 годов «Трактор» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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