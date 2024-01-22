Главный тренер челябинского «Трактора» предупредил хоккеистов об опасном вирусе

23 января 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Алексей Заварухин (на фото слева) предупредил хоккеистов, что по Челябинску ходит вирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин вечером 22 января после победы над новосибирской «Сибирью» посоветовал игрокам следить за здоровьем и предупредил об опасном вирусе. Видео с эпизодом размещено в официальных пабликах клуба в соцсетях. «Сейчас самое главное — восстановление. Смотрите, опять по городу ходит какой-то вирус непонятный. И что вы там кушаете, тоже повнимательнее. Ну и не забываем шапочки надевать, потому что мы не хотим, чтобы в нашей команде были простудные заболевания», — обратился к хоккеистам Заварухин. Эпизод произошел в раздевалке после победной домашней игры «Трактора». Челябинцы 22 января выиграли у новосибирской «Сибири» со счетом 3:1. После 55 игр сезона 2023—2024 годов «Трактор» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин вечером 22 января после победы над новосибирской «Сибирью» посоветовал игрокам следить за здоровьем и предупредил об опасном вирусе. Видео с эпизодом размещено в официальных пабликах клуба в соцсетях. «Сейчас самое главное — восстановление. Смотрите, опять по городу ходит какой-то вирус непонятный. И что вы там кушаете, тоже повнимательнее. Ну и не забываем шапочки надевать, потому что мы не хотим, чтобы в нашей команде были простудные заболевания», — обратился к хоккеистам Заварухин. Эпизод произошел в раздевалке после победной домашней игры «Трактора». Челябинцы 22 января выиграли у новосибирской «Сибири» со счетом 3:1. После 55 игр сезона 2023—2024 годов «Трактор» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.