Главный тренер челябинского «Трактора» предупредил хоккеистов об опасном вирусе

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин вечером 22 января после победы над новосибирской «Сибирью» посоветовал игрокам следить за здоровьем и предупредил об опасном вирусе. Видео с эпизодом размещено в официальных пабликах клуба в соцсетях.
«Сейчас самое главное — восстановление. Смотрите, опять по городу ходит какой-то вирус непонятный. И что вы там кушаете, тоже повнимательнее. Ну и не забываем шапочки надевать, потому что мы не хотим, чтобы в нашей команде были простудные заболевания», — обратился к хоккеистам Заварухин.
Эпизод произошел в раздевалке после победной домашней игры «Трактора». Челябинцы 22 января выиграли у новосибирской «Сибири» со счетом 3:1. После 55 игр сезона 2023—2024 годов «Трактор» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
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