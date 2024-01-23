Челябинцы начали скупать комнаты в центре города

В Центральном районе Челябинска спрос на комнаты вырос на 63%

23 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Центральном районе Челябинска на продажу выставлено около 130 комнат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы в 2023 году по сравнению с 2022 годом чаще всего скупали комнаты в Центральном районе города. Спрос на этот вид недвижимости в мегаполисе вырос на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на комнаты за 2023 год увеличился на 8%. Заметнее всего активность потенциальных покупателей, которые рассматривают такие объекты на платформе, выросла в Центральном районе до 62,4%. При этом стоит учитывать, что в этом районе наименьший объем предложения комнат по городу — около 130 вариантов», — рассказали в пресс-службе компании. Аналитики отмечают, на данный момент в Челябинске продается около трех тысяч комнат. Их средняя стоимость по итогам 2023 года выросла на 11% — с 540 до 600 тысяч рублей — в сравнении с 2022 годом. Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей). Наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей). Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 000 рублей.

Челябинцы в 2023 году по сравнению с 2022 годом чаще всего скупали комнаты в Центральном районе города. Спрос на этот вид недвижимости в мегаполисе вырос на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на комнаты за 2023 год увеличился на 8%. Заметнее всего активность потенциальных покупателей, которые рассматривают такие объекты на платформе, выросла в Центральном районе до 62,4%. При этом стоит учитывать, что в этом районе наименьший объем предложения комнат по городу — около 130 вариантов», — рассказали в пресс-службе компании. Аналитики отмечают, на данный момент в Челябинске продается около трех тысяч комнат. Их средняя стоимость по итогам 2023 года выросла на 11% — с 540 до 600 тысяч рублей — в сравнении с 2022 годом. Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей). Наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей). Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 000 рублей.