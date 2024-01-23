Челябинцы начали скупать комнаты в центре города

В Центральном районе Челябинска спрос на комнаты вырос на 63%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Челябинска, торговый центр, город челябинск
В Центральном районе Челябинска на продажу выставлено около 130 комнат Фото:

Челябинцы в 2023 году по сравнению с 2022 годом чаще всего скупали комнаты в Центральном районе города. Спрос на этот вид недвижимости в мегаполисе вырос на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на комнаты за 2023 год увеличился на 8%. Заметнее всего активность потенциальных покупателей, которые рассматривают такие объекты на платформе, выросла в Центральном районе до 62,4%. При этом стоит учитывать, что в этом районе наименьший объем предложения комнат по городу — около 130 вариантов», — рассказали в пресс-службе компании.

Аналитики отмечают, на данный момент в Челябинске продается около трех тысяч комнат. Их средняя стоимость по итогам 2023 года выросла на 11% — с 540 до 600 тысяч рублей — в сравнении с 2022 годом.

Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей). Наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей). Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 000 рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы в 2023 году по сравнению с 2022 годом чаще всего скупали комнаты в Центральном районе города. Спрос на этот вид недвижимости в мегаполисе вырос на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на комнаты за 2023 год увеличился на 8%. Заметнее всего активность потенциальных покупателей, которые рассматривают такие объекты на платформе, выросла в Центральном районе до 62,4%. При этом стоит учитывать, что в этом районе наименьший объем предложения комнат по городу — около 130 вариантов», — рассказали в пресс-службе компании. Аналитики отмечают, на данный момент в Челябинске продается около трех тысяч комнат. Их средняя стоимость по итогам 2023 года выросла на 11% — с 540 до 600 тысяч рублей — в сравнении с 2022 годом. Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей). Наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей). Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...