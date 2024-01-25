Требование к РЭК снизить тарифы для свердловчан признали законным

25 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В 2023 году РЭК повысила тарифы на электричество, но после предписания ФАС снизила Фото: Размик Закарян © URA.RU Суды трех инстанций поддержали Федеральную антимонопольную службу в споре с Региональной энергетической комиссией по поводу тарифов на электричество в Свердловской области. ФАС обязала РЭК снизить тарифы, но та пыталась оспорить решение через суд. Как сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте, кассация оказалась на стороне службы. «ФАС России провела проверку и выявила, что РЭК неверно установила дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для граждан на 2023 год. После чего служба отменила постановление [«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год] и предписала снизить тарифы», — говорится в сообщении ФАС. ФАС включилась в историю с тарифами в марте 2023 года. Служба допустила, что в решении свердловской РЭК могут быть нарушения.

Суды трех инстанций поддержали Федеральную антимонопольную службу в споре с Региональной энергетической комиссией по поводу тарифов на электричество в Свердловской области. ФАС обязала РЭК снизить тарифы, но та пыталась оспорить решение через суд. Как сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте, кассация оказалась на стороне службы. «ФАС России провела проверку и выявила, что РЭК неверно установила дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для граждан на 2023 год. После чего служба отменила постановление [«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год] и предписала снизить тарифы», — говорится в сообщении ФАС. ФАС включилась в историю с тарифами в марте 2023 года. Служба допустила, что в решении свердловской РЭК могут быть нарушения.