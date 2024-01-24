24 января 2024

В лжеминировании школ ХМАО прослеживается украинский след

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, собака, арест, кинолог, силовик, фсин, суд
В ХМАО четвертый день минируют образовательные учреждения Фото:

Злоумышленники, которые рассылают сообщения о якобы минировании образовательных учреждений в ХМАО действуют с территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«[Они] рассылают письма по электронной почте [в школы и колледжи]. Создают telegram-каналы [для распространения подобных сообщений]. Звонят редко, но звонят от имени реальных жителей региона», — рассказал журналисту URA.RU источник в силовых структурах.

Четвертый день в городах ХМАО эвакуируют образовательные учреждения из-за сообщений о «минировании» зданий. Инсайдер в правоохранительных органах добавил, что злоумышленники активизируются волноообразно. «Аналогичные всплески были и в прошлом году. Спустя несколько дней, они, как правило затухают», — сообщил инсайдер.

URA.RU запросило официальный комментарий у регионального управления ФСБ Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Злоумышленники, которые рассылают сообщения о якобы минировании образовательных учреждений в ХМАО действуют с территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Они] рассылают письма по электронной почте [в школы и колледжи]. Создают telegram-каналы [для распространения подобных сообщений]. Звонят редко, но звонят от имени реальных жителей региона», — рассказал журналисту URA.RU источник в силовых структурах. Четвертый день в городах ХМАО эвакуируют образовательные учреждения из-за сообщений о «минировании» зданий. Инсайдер в правоохранительных органах добавил, что злоумышленники активизируются волноообразно. «Аналогичные всплески были и в прошлом году. Спустя несколько дней, они, как правило затухают», — сообщил инсайдер. URA.RU запросило официальный комментарий у регионального управления ФСБ Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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