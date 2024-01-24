В лжеминировании школ ХМАО прослеживается украинский след

Злоумышленники, которые рассылают сообщения о якобы минировании образовательных учреждений в ХМАО действуют с территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«[Они] рассылают письма по электронной почте [в школы и колледжи]. Создают telegram-каналы [для распространения подобных сообщений]. Звонят редко, но звонят от имени реальных жителей региона», — рассказал журналисту URA.RU источник в силовых структурах.
Четвертый день в городах ХМАО эвакуируют образовательные учреждения из-за сообщений о «минировании» зданий. Инсайдер в правоохранительных органах добавил, что злоумышленники активизируются волноообразно. «Аналогичные всплески были и в прошлом году. Спустя несколько дней, они, как правило затухают», — сообщил инсайдер.
URA.RU запросило официальный комментарий у регионального управления ФСБ Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
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