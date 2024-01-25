Причиной пожара на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
«На месте пожара, произошедшего на мебельной фабрике в Еткульском районе, отработали специалисты отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Крупный пожар на предприятии начался 24 января. Огонь распространился на площади 3 600 квадратных метров, пожар тушили более суток. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы. Сотрудники СУ СКР по региону ищут виновных.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.