25 января 2024

В МЧС назвали причину крупного пожара на мебельной фабрике под Челябинском. Видео

Причиной пожара на челябинской мебельной фабрике стала аварийная работа сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
По предварительным данным, пожар начался из-за аварийной работы электросети Фото:

Причиной пожара на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«На месте пожара, произошедшего на мебельной фабрике в Еткульском районе, отработали специалисты отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Крупный пожар на предприятии начался 24 января. Огонь распространился на площади 3 600 квадратных метров, пожар тушили более суток. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы. Сотрудники СУ СКР по региону ищут виновных.

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Причиной пожара на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «На месте пожара, произошедшего на мебельной фабрике в Еткульском районе, отработали специалисты отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети», — сообщили в пресс-службе ведомства. Крупный пожар на предприятии начался 24 января. Огонь распространился на площади 3 600 квадратных метров, пожар тушили более суток. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы. Сотрудники СУ СКР по региону ищут виновных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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