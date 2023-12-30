Тема из «Слова пацана» обогнала по популярности хит Кати Лель

30 декабря 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Саундтрек сериала «Слово пацана» обогнал хит Кати Лель Фото: пресс-служба «Ростелеком» Саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — песня «Пыяла» от дуэта «Аигел» — обогнала по популярности трек Кати Лель «Мой мармеладный», который был в топе из-за многочисленных роликов в соцсетях. Об этом рассказали в пресс-службах сервисов «Звук» и «Яндекс Музыка». «Сейчас в 30 раз больше слушают трек «Пыяла», чем трек «Мой мармеладный», — сказали аналитики «Звука» РИА Новости. Они добавили, что песня Кати Лель была весь год немного впереди, но после выхода сериала изменила позицию. Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Музыки», рост прослушиваний «Пыялы» начался в середине ноября, сразу после выхода первых серий. Кроме того, уже четыре недели песня занимает первое место в чарте сервиса. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Создатели сериала: Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются». Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — песня «Пыяла» от дуэта «Аигел» — обогнала по популярности трек Кати Лель «Мой мармеладный», который был в топе из-за многочисленных роликов в соцсетях. Об этом рассказали в пресс-службах сервисов «Звук» и «Яндекс Музыка». «Сейчас в 30 раз больше слушают трек «Пыяла», чем трек «Мой мармеладный», — сказали аналитики «Звука» РИА Новости. Они добавили, что песня Кати Лель была весь год немного впереди, но после выхода сериала изменила позицию. Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Музыки», рост прослушиваний «Пыялы» начался в середине ноября, сразу после выхода первых серий. Кроме того, уже четыре недели песня занимает первое место в чарте сервиса. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Создатели сериала: Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются». Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста, передает MK.RU.