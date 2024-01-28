В Челябинской области участок трассы М-5 перекроют на время взрывов

Проезд для большегрузов будет полностью перекрыт с 9:00 до 14:00 1 февраля
Участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области 1 февраля перекроют на время взрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции М-5 „Урал“ 1 февраля закрывается дорожное движение. Ограничения продлятся с 9:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе», — сообщили URA.RU в управлении.
Для легкового транспорта на время работ доступен объезд через маршрут Аша — Миньяр — Сим. Большегрузам и автобусам проезд запрещен до 14:00.
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