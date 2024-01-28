В Кудымкаре власти объявили о планах по истреблению крыс и мышей

29 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Дератизация на территории муниципалитета будет проводиться весной и осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кудымкарском округе власти намерены истребить крыс и мышей. План по проведению сплошной дератизации в округе в 2024 году приводится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета. В документе сказано, что дератизация будет проводиться в текущем году дважды: в мае и октябре в течение нескольких дней. «Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Кудымкарского муниципального округа Пермского края: организовать и провести мероприятия по сплошной дератизации подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий. В весенний период: с 15.05.2024 по 30.05.2024 г.; в осенний период с 15.10.2024 по 30.10.2024 г.», — сказано в постановлении. Уточняется также, что учреждения могут проводить «истребительные мероприятия» как собственными силами, так и с привлечением специализированных организаций. В 2023 году обработку помещений от грызунов и тараканов решило провести главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. На эти цели ведомство выделило более 160 тысяч рублей.

В Кудымкарском округе власти намерены истребить крыс и мышей. План по проведению сплошной дератизации в округе в 2024 году приводится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета. В документе сказано, что дератизация будет проводиться в текущем году дважды: в мае и октябре в течение нескольких дней. «Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Кудымкарского муниципального округа Пермского края: организовать и провести мероприятия по сплошной дератизации подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий. В весенний период: с 15.05.2024 по 30.05.2024 г.; в осенний период с 15.10.2024 по 30.10.2024 г.», — сказано в постановлении. Уточняется также, что учреждения могут проводить «истребительные мероприятия» как собственными силами, так и с привлечением специализированных организаций. В 2023 году обработку помещений от грызунов и тараканов решило провести главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. На эти цели ведомство выделило более 160 тысяч рублей.