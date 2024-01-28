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В Кудымкаре власти объявили о планах по истреблению крыс и мышей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, грызун, крыса, мертвая крыса, грызуны, дератизация
Дератизация на территории муниципалитета будет проводиться весной и осенью Фото:

В Кудымкарском округе власти намерены истребить крыс и мышей. План по проведению сплошной дератизации в округе в 2024 году приводится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета. В документе сказано, что дератизация будет проводиться в текущем году дважды: в мае и октябре в течение нескольких дней.

«Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Кудымкарского муниципального округа Пермского края: организовать и провести мероприятия по сплошной дератизации подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий. В весенний период: с 15.05.2024 по 30.05.2024 г.; в осенний период с 15.10.2024 по 30.10.2024 г.», — сказано в постановлении.

Уточняется также, что учреждения могут проводить «истребительные мероприятия» как собственными силами, так и с привлечением специализированных организаций. В 2023 году обработку помещений от грызунов и тараканов решило провести главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. На эти цели ведомство выделило более 160 тысяч рублей.

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В Кудымкарском округе власти намерены истребить крыс и мышей. План по проведению сплошной дератизации в округе в 2024 году приводится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета. В документе сказано, что дератизация будет проводиться в текущем году дважды: в мае и октябре в течение нескольких дней. «Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Кудымкарского муниципального округа Пермского края: организовать и провести мероприятия по сплошной дератизации подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий. В весенний период: с 15.05.2024 по 30.05.2024 г.; в осенний период с 15.10.2024 по 30.10.2024 г.», — сказано в постановлении. Уточняется также, что учреждения могут проводить «истребительные мероприятия» как собственными силами, так и с привлечением специализированных организаций. В 2023 году обработку помещений от грызунов и тараканов решило провести главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. На эти цели ведомство выделило более 160 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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