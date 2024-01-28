28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Минздрав определил условия для занятия народной медициной в Пермском крае

Пермяки смогут заниматься народной медициной, обратившись в минздрав
© Служба новостей «URA.RU»
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Разрешение на право заниматься народной медициной, выдает министерство здравоохранения Пермского края Фото:

Жители Пермского края могут заниматься народной медициной, имея на то соответствующее разрешение краевого министерства здравоохранения. Об этом говорится в приказе ведомства, который определяет порядок предоставления такого разрешения. Документ размещен на сайте минздрава Прикамья.

«Граждане, получившие разрешение, имеют право осуществлять только те методы народной медицины, которые указаны в разрешении, и только на территории Пермского края. Граждане, получившие разрешение на занятие народной медициной на территории другого субъекта РФ, не имеют права на занятие народной медициной на территории Пермского края», — говорится в приказе.

Также в документе сказано, что минздрав Прикамья вправе отказать в выдаче разрешения, если в ведомство поступит информация о том, что лекарь причинил вред жизни и здоровью человека. Такая информация должны быть подтверждена судебным актом вступившим в законную силу.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае платят деньги жителям, которые заготавливают мухоморы. Опасные грибы применяются в народной медицине — из него делают вытяжки, мази и настойки. Сотни килограммов мухоморов были экспортированы из Пермского края в США, Киргизию и Филиппины.

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Жители Пермского края могут заниматься народной медициной, имея на то соответствующее разрешение краевого министерства здравоохранения. Об этом говорится в приказе ведомства, который определяет порядок предоставления такого разрешения. Документ размещен на сайте минздрава Прикамья. «Граждане, получившие разрешение, имеют право осуществлять только те методы народной медицины, которые указаны в разрешении, и только на территории Пермского края. Граждане, получившие разрешение на занятие народной медициной на территории другого субъекта РФ, не имеют права на занятие народной медициной на территории Пермского края», — говорится в приказе. Также в документе сказано, что минздрав Прикамья вправе отказать в выдаче разрешения, если в ведомство поступит информация о том, что лекарь причинил вред жизни и здоровью человека. Такая информация должны быть подтверждена судебным актом вступившим в законную силу. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае платят деньги жителям, которые заготавливают мухоморы. Опасные грибы применяются в народной медицине — из него делают вытяжки, мази и настойки. Сотни килограммов мухоморов были экспортированы из Пермского края в США, Киргизию и Филиппины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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