В центре Челябинска вновь открылся старейший бар города

Бар вновь начал работать в тестовом режиме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бар Jackson’s, существовавший в центре Челябинска около 17 лет, начал свою работу в тестовом режиме. Заведение было закрыто с апреля 2023 года из-за смены формата и площадки.

«Легендарный бар Jackson’s вернулся! Мы работаем для вас каждый четверг, пятницу и субботу», — сообщило руководство бара в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

В заведении продолжили организовывать вечера живой музыки и тематические вечеринки. Гостям также пообещали «то самое» меню. Сейчас бар работает в техническом режиме — попасть туда можно только после 19:00 три дня в неделю.

Jackson’s закрывали и в январе 2022 года. До этого бар дважды выставляли на продажу и продали за 1,6 млн рублей. Новые владельцы приостановили работу на время ремонта, но спустя полтора года вновь закрыли заведение. В апреле 2023 года руководство бара сообщило, что эпоха Jackson’s подошла к концу. Постоянным гостям пообещали вернуться в новом формате с сохранением основной концепции.