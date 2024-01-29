Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда», которое организуют при поддержке Министерства обороны РФ. Им предстоит посоревноваться в вокальном мастерстве с участниками из 89 регионов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.
«Югру на федеральном телеканале „Звезда“ представит дуэт Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой. Оценивать исполнителей будут 5 членов звездного жюри: композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, телерадиоведущий Роман Емельянов, певицы Зара и Юлия Савичева», — говорится в сообщении, опубликованном в группе во «ВКонтакте» окружного депкульта.
Вместе с жюри финалистов вокального конкурса будут выбирать и зрители. Сам финал состоится весной. Победитель получит финансовые средства на профессиональное продвижение.
Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда»
Фото: группа «Департамент культуры Югры» во «ВКонтакте»
Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда», которое организуют при поддержке Министерства обороны РФ. Им предстоит посоревноваться в вокальном мастерстве с участниками из 89 регионов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.
«Югру на федеральном телеканале „Звезда“ представит дуэт Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой. Оценивать исполнителей будут 5 членов звездного жюри: композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, телерадиоведущий Роман Емельянов, певицы Зара и Юлия Савичева», — говорится в сообщении, опубликованном в группе во «ВКонтакте» окружного депкульта.
Вместе с жюри финалистов вокального конкурса будут выбирать и зрители. Сам финал состоится весной. Победитель получит финансовые средства на профессиональное продвижение.