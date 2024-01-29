29 января 2024

Дуэт из ХМАО выступит на вокальном шоу от Минобороны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу«Звезда» Фото:

Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда», которое организуют при поддержке Министерства обороны РФ. Им предстоит посоревноваться в вокальном мастерстве с участниками из 89 регионов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.

«Югру на федеральном телеканале „Звезда“ представит дуэт Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой. Оценивать исполнителей будут 5 членов звездного жюри: композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, телерадиоведущий Роман Емельянов, певицы Зара и Юлия Савичева», — говорится в сообщении, опубликованном в группе во «ВКонтакте» окружного депкульта.

Вместе с жюри финалистов вокального конкурса будут выбирать и зрители. Сам финал состоится весной. Победитель получит финансовые средства на профессиональное продвижение.

Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда»
Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда»
Фото:



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Вокалистки из ХМАО Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева споют дуэтом на шоу «Звезда», которое организуют при поддержке Министерства обороны РФ. Им предстоит посоревноваться в вокальном мастерстве с участниками из 89 регионов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «Югру на федеральном телеканале „Звезда“ представит дуэт Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой. Оценивать исполнителей будут 5 членов звездного жюри: композитор Максим Дунаевский, телеведущий Юрий Николаев, телерадиоведущий Роман Емельянов, певицы Зара и Юлия Савичева», — говорится в сообщении, опубликованном в группе во «ВКонтакте» окружного депкульта. Вместе с жюри финалистов вокального конкурса будут выбирать и зрители. Сам финал состоится весной. Победитель получит финансовые средства на профессиональное продвижение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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