30 января 2024

Власти проверяют информацию о нападении на школу в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Школьники забаррикадировали двери в классах Фото:

В пермской дизайн-школе «Точка» сработала тревога с сообщением о вооруженном нападении. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Сработала тревога. Учащиеся забаррикадировали двери», — говорится в посте. В пресс-службе министерства территориальной безопасности сообщили, что уточняют информацию о случившемся и в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Ранее сообщения об угрозе минирования поступали в пермскую школу № 42. Два дня подряд спецслужбы выезжали в учебное заведение.

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В пермской дизайн-школе «Точка» сработала тревога с сообщением о вооруженном нападении. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Сработала тревога. Учащиеся забаррикадировали двери», — говорится в посте. В пресс-службе министерства территориальной безопасности сообщили, что уточняют информацию о случившемся и в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее сообщения об угрозе минирования поступали в пермскую школу № 42. Два дня подряд спецслужбы выезжали в учебное заведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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