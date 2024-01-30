Власти проверяют информацию о нападении на школу в Перми

Школьники забаррикадировали двери в классах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермской дизайн-школе «Точка» сработала тревога с сообщением о вооруженном нападении. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Сработала тревога. Учащиеся забаррикадировали двери», — говорится в посте. В пресс-службе министерства территориальной безопасности сообщили, что уточняют информацию о случившемся и в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Ранее сообщения об угрозе минирования поступали в пермскую школу № 42. Два дня подряд спецслужбы выезжали в учебное заведение.