Олимпийский призер и депутат ЗС Демченко покатается с пермяками на коньках

31 января 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Призер Олимпиад расскажет о жизненном пути в политику (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Перми на главном катке города у Театра-Театра пройдет встреча с трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, депутатом законодательного собрания Альбертом Демченко. Именитый спортсмен расскажет о своей карьере и покатается на коньках с гостями мероприятия, сообщили в минспорта Пермского края. «Альберт Демченко — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту, заслуженный тренер России расскажет о своем спортивном пути, покажет, как выглядят настоящие сани и покатается на коньках с участниками мероприятия», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 2 февраля в 12:00. Вход свободный. Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания в сентябре 2023 года. В 2017 году из-за допингового скандала его лишили Олимпийских медалей, а позже международный суд реабилитировал спортсмена и медали вернул. Но на Олимпиаду в 2018 году Демченко не допустили.

В Перми на главном катке города у Театра-Театра пройдет встреча с трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, депутатом законодательного собрания Альбертом Демченко. Именитый спортсмен расскажет о своей карьере и покатается на коньках с гостями мероприятия, сообщили в минспорта Пермского края. «Альберт Демченко — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту, заслуженный тренер России расскажет о своем спортивном пути, покажет, как выглядят настоящие сани и покатается на коньках с участниками мероприятия», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 2 февраля в 12:00. Вход свободный. Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания в сентябре 2023 года. В 2017 году из-за допингового скандала его лишили Олимпийских медалей, а позже международный суд реабилитировал спортсмена и медали вернул. Но на Олимпиаду в 2018 году Демченко не допустили.