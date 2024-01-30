30 января 2024

Олимпийский призер и депутат ЗС Демченко покатается с пермяками на коньках

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
Призер Олимпиад расскажет о жизненном пути в политику (архивное фото) Фото:

В Перми на главном катке города у Театра-Театра пройдет встреча с трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, депутатом законодательного собрания Альбертом Демченко. Именитый спортсмен расскажет о своей карьере и покатается на коньках с гостями мероприятия, сообщили в минспорта Пермского края.

«Альберт Демченко — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту, заслуженный тренер России расскажет о своем спортивном пути, покажет, как выглядят настоящие сани и покатается на коньках с участниками мероприятия», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 2 февраля в 12:00. Вход свободный.

Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания в сентябре 2023 года. В 2017 году из-за допингового скандала его лишили Олимпийских медалей, а позже международный суд реабилитировал спортсмена и медали вернул. Но на Олимпиаду в 2018 году Демченко не допустили.

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В Перми на главном катке города у Театра-Театра пройдет встреча с трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, депутатом законодательного собрания Альбертом Демченко. Именитый спортсмен расскажет о своей карьере и покатается на коньках с гостями мероприятия, сообщили в минспорта Пермского края. «Альберт Демченко — трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту, заслуженный тренер России расскажет о своем спортивном пути, покажет, как выглядят настоящие сани и покатается на коньках с участниками мероприятия», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 2 февраля в 12:00. Вход свободный. Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания в сентябре 2023 года. В 2017 году из-за допингового скандала его лишили Олимпийских медалей, а позже международный суд реабилитировал спортсмена и медали вернул. Но на Олимпиаду в 2018 году Демченко не допустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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