30 января 2024

В Пермском крае задержали мужчину, избившего школьника. Видео

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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, отчет, полиция, доклад, руки, шариковая ручка
Мама мальчика написала заявление в полицию 28 января Фото:

В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в избиении школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к нанесению телесных повреждений подростку. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — сказано в сообщении.

Заявление от мамы мальчика поступило в полицию 28 января. В нем было сказано, что неизвестный избил ее сына около магазина на улице Юбилейная. Мужчине не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело.

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В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в избиении школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к нанесению телесных повреждений подростку. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — сказано в сообщении. Заявление от мамы мальчика поступило в полицию 28 января. В нем было сказано, что неизвестный избил ее сына около магазина на улице Юбилейная. Мужчине не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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