В Пермском крае задержали мужчину, избившего школьника. Видео

31 января 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Мама мальчика написала заявление в полицию 28 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в избиении школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к нанесению телесных повреждений подростку. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — сказано в сообщении. Заявление от мамы мальчика поступило в полицию 28 января. В нем было сказано, что неизвестный избил ее сына около магазина на улице Юбилейная. Мужчине не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело.

В Березниках (Пермский край) сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в избиении школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к нанесению телесных повреждений подростку. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — сказано в сообщении. Заявление от мамы мальчика поступило в полицию 28 января. В нем было сказано, что неизвестный избил ее сына около магазина на улице Юбилейная. Мужчине не понравилось, что мальчик идет в расстегнутой куртке, поэтому он набросился на него с кулаками. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело.