Приставы изъяли триллион ценных бумаг у чиновников с неподтвержденными доходами

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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, приставы, фссп, судебный пристав, шеврон, фссп россии по курганской области
ФССП также изъяли у чиновников 10 тысяч объектов коррупционного имущества Фото:

За 2023 год судебные приставы России изъяли и передали в государственные доходы свыше одного триллиона ценных бумаг. Они были приобретены на неподтвержденные доходы со стороны чиновников. Об этом сообщает директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«В 2023 году нами изъято более 1 триллиона ценных бумаг и 10 тысяч объектов коррупционного имущества», — передает РИА Новости слова Аристова. Он добавил, что на данный момент проводится активное исполнение судебных решений, которые связаны с изъятием коррупционного имущества.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что за большую часть 2023 года прокуроры добились изъятия незаконно полученного имущества более чем на 130 миллиардов рублей у чиновников России. Кроме того, в 2022 году у них отобрали имущество более чем на 250 миллиардов рублей.

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За 2023 год судебные приставы России изъяли и передали в государственные доходы свыше одного триллиона ценных бумаг. Они были приобретены на неподтвержденные доходы со стороны чиновников. Об этом сообщает директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. «В 2023 году нами изъято более 1 триллиона ценных бумаг и 10 тысяч объектов коррупционного имущества», — передает РИА Новости слова Аристова. Он добавил, что на данный момент проводится активное исполнение судебных решений, которые связаны с изъятием коррупционного имущества. Ранее Генпрокуратура сообщила, что за большую часть 2023 года прокуроры добились изъятия незаконно полученного имущества более чем на 130 миллиардов рублей у чиновников России. Кроме того, в 2022 году у них отобрали имущество более чем на 250 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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