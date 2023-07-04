Российские суды изъяли у чиновников имущество на 250 млрд рублей

Более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов было взыскано в пользу государства, заявил Игорь Краснов
По результатам антикоррупционных проверок в 2022 году было взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов у государственных и муниципальных служащих. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Екатеринбурге на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции.
«В 2022 году суды взыскали свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов у государственных и муниципальных служащих в результате антикоррупционных проверок», — передает слова Краснова
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