Российские суды изъяли у чиновников имущество на 250 млрд рублей

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов было взыскано в пользу государства, заявил Игорь Краснов Фото:

По результатам антикоррупционных проверок в 2022 году было взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов у государственных и муниципальных служащих. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Екатеринбурге на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«В 2022 году суды взыскали свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов у государственных и муниципальных служащих в результате антикоррупционных проверок», — передает слова Краснова RT. Он добавил, что с начала вступления изменений в закон, в суды были направлены иски о взыскании свыше 90 млн рублей в пользу государства.

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По результатам антикоррупционных проверок в 2022 году было взыскано свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов у государственных и муниципальных служащих. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Екатеринбурге на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции. «В 2022 году суды взыскали свыше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов у государственных и муниципальных служащих в результате антикоррупционных проверок», — передает слова Краснова RT. Он добавил, что с начала вступления изменений в закон, в суды были направлены иски о взыскании свыше 90 млн рублей в пользу государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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