ФСБ заинтересовалась экс-полицейским в ХМАО, который скрывал преступления

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело материалам Федеральной службы безопасности в отношении экс-полицейского из Нефтеюганска, который ради повышения статистики скрывал факты преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ.
«По версии следствия, указанный гражданин, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями представителя власти, не желая проводить проверку по сообщениям о преступлениях, неоднократно скрывал их от государственного учета, создавая тем самым видимость благополучия обстановки в зоне ответственности», — сообщили в РУ ФСБ по Тюменской области. СК ХМАО возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».
Источники в силовых структурах уточняют, что речь идет о бывшем заместителе начальника одного из подразделений городского отдела полиции. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству прокомментировали, что речь идет о бывшем сотруднике полиции Нефтеюганска. «Он был уволен в прошлом году по отрицательным мотивам», — рассказали в полиции.
Силовики устанавливают соучастников преступления. Обвиняемый заключен под стражу.
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