ФСБ заинтересовалась экс-полицейским в ХМАО, который скрывал преступления

В ХМАО экс-полицейскому грозит срок за сокрытие преступлений

02 февраля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении экс-полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело материалам Федеральной службы безопасности в отношении экс-полицейского из Нефтеюганска, который ради повышения статистики скрывал факты преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ. «По версии следствия, указанный гражданин, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями представителя власти, не желая проводить проверку по сообщениям о преступлениях, неоднократно скрывал их от государственного учета, создавая тем самым видимость благополучия обстановки в зоне ответственности», — сообщили в РУ ФСБ по Тюменской области. СК ХМАО возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Источники в силовых структурах уточняют, что речь идет о бывшем заместителе начальника одного из подразделений городского отдела полиции. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству прокомментировали, что речь идет о бывшем сотруднике полиции Нефтеюганска. «Он был уволен в прошлом году по отрицательным мотивам», — рассказали в полиции. Силовики устанавливают соучастников преступления. Обвиняемый заключен под стражу.

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело материалам Федеральной службы безопасности в отношении экс-полицейского из Нефтеюганска, который ради повышения статистики скрывал факты преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ. «По версии следствия, указанный гражданин, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями представителя власти, не желая проводить проверку по сообщениям о преступлениях, неоднократно скрывал их от государственного учета, создавая тем самым видимость благополучия обстановки в зоне ответственности», — сообщили в РУ ФСБ по Тюменской области. СК ХМАО возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Источники в силовых структурах уточняют, что речь идет о бывшем заместителе начальника одного из подразделений городского отдела полиции. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству прокомментировали, что речь идет о бывшем сотруднике полиции Нефтеюганска. «Он был уволен в прошлом году по отрицательным мотивам», — рассказали в полиции. Силовики устанавливают соучастников преступления. Обвиняемый заключен под стражу.