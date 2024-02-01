01 февраля 2024

ФСБ заинтересовалась экс-полицейским в ХМАО, который скрывал преступления

В ХМАО экс-полицейскому грозит срок за сокрытие преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении экс-полицейского Фото:

Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело материалам Федеральной службы безопасности в отношении экс-полицейского из Нефтеюганска, который ради повышения статистики скрывал факты преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ.

«По версии следствия, указанный гражданин, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями представителя власти, не желая проводить проверку по сообщениям о преступлениях, неоднократно скрывал их от государственного учета, создавая тем самым видимость благополучия обстановки в зоне ответственности», — сообщили в РУ ФСБ по Тюменской области. СК ХМАО возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».

Источники в силовых структурах уточняют, что речь идет о бывшем заместителе начальника одного из подразделений городского отдела полиции. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству прокомментировали, что речь идет о бывшем сотруднике полиции Нефтеюганска. «Он был уволен в прошлом году по отрицательным мотивам», — рассказали в полиции.

Силовики устанавливают соучастников преступления. Обвиняемый заключен под стражу.

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Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело материалам Федеральной службы безопасности в отношении экс-полицейского из Нефтеюганска, который ради повышения статистики скрывал факты преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ. «По версии следствия, указанный гражданин, являясь должностным лицом, наделенным полномочиями представителя власти, не желая проводить проверку по сообщениям о преступлениях, неоднократно скрывал их от государственного учета, создавая тем самым видимость благополучия обстановки в зоне ответственности», — сообщили в РУ ФСБ по Тюменской области. СК ХМАО возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Источники в силовых структурах уточняют, что речь идет о бывшем заместителе начальника одного из подразделений городского отдела полиции. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству прокомментировали, что речь идет о бывшем сотруднике полиции Нефтеюганска. «Он был уволен в прошлом году по отрицательным мотивам», — рассказали в полиции. Силовики устанавливают соучастников преступления. Обвиняемый заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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