Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение специальностей подготовки женщин

Следует обсудить направления подготовки в Академии ФСБ для женщин, поручил Владимир Путин
Вопрос расширения перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится отбор женщин в Академию ФСБ, должен быть обсужден. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Поручено ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием женщин на обучение в Академию Федеральной службы», — говорится в поручении, которое дал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте
Был обозначен и срок доклада — до 1 июня. За работой должен проследить директор ФСБ Александр Бортников.
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