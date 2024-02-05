Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение специальностей подготовки женщин

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Подготовка снайперов в учебном центре, фсб, обучение, спецназ
Следует обсудить направления подготовки в Академии ФСБ для женщин, поручил Владимир Путин Фото:

Вопрос расширения перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится отбор женщин в Академию ФСБ, должен быть обсужден. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Поручено ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием женщин на обучение в Академию Федеральной службы», — говорится в поручении, которое дал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Был обозначен и срок доклада — до 1 июня. За работой должен проследить директор ФСБ Александр Бортников.

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Вопрос расширения перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится отбор женщин в Академию ФСБ, должен быть обсужден. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Поручено ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием женщин на обучение в Академию Федеральной службы», — говорится в поручении, которое дал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Был обозначен и срок доклада — до 1 июня. За работой должен проследить директор ФСБ Александр Бортников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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