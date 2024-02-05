05 февраля 2024

В Перми появится парк «Патриот» с выставкой военной техники

На обустройство в Перми парка «Патриот» выделят 1,3 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии. Пермь, военная техника, оружие
Концепция нового парка будет готова в 2025 году Фото:

В Перми на обустройство парка «Патриот» планируется выделить 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба пермской гордумы на сайте.

«В результате обустройства парка „Патриот“ в нем разместится постоянно действующая выставка военной техники, появится место для проведения военно-спортивных мероприятий, будет оборудована туристическая зона», — говорится в сообщении. Новое пространство будет организовано на территории парка «Победа» в Индустриальном районе Перми.

Также будет благоустроена территория Андроновских прудов. Концепция будет разработана в 2025 году, после начнутся строительные работы. В 2024 году власти выделяют деньги на обустройство и озеленение прогулочных зон на улице Мира.

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В Перми на обустройство парка «Патриот» планируется выделить 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба пермской гордумы на сайте. «В результате обустройства парка „Патриот“ в нем разместится постоянно действующая выставка военной техники, появится место для проведения военно-спортивных мероприятий, будет оборудована туристическая зона», — говорится в сообщении. Новое пространство будет организовано на территории парка «Победа» в Индустриальном районе Перми. Также будет благоустроена территория Андроновских прудов. Концепция будет разработана в 2025 году, после начнутся строительные работы. В 2024 году власти выделяют деньги на обустройство и озеленение прогулочных зон на улице Мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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