В Перми появится парк «Патриот» с выставкой военной техники

В Перми на обустройство парка «Патриот» планируется выделить 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба пермской гордумы на сайте.
«В результате обустройства парка „Патриот“ в нем разместится постоянно действующая выставка военной техники, появится место для проведения военно-спортивных мероприятий, будет оборудована туристическая зона», — говорится в сообщении. Новое пространство будет организовано на территории парка «Победа» в Индустриальном районе Перми.
Также будет благоустроена территория Андроновских прудов. Концепция будет разработана в 2025 году, после начнутся строительные работы. В 2024 году власти выделяют деньги на обустройство и озеленение прогулочных зон на улице Мира.
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