Сбежавшая из дома ночью пожилая пермячка замерзла насмерть на улице

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Поиски пропавшей не увенчались успехом Фото:

В Перми прекратили поиски пожилой женщины, которая ночью 3 февраля в тайне от родных ушла из дома. В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» 59.ru сообщили, что она замерзла на смерть.

«У женщины была деменция. Она жила с родственниками и ушла ночью, когда они спали. Волонтеры выходили на поиски, но они оказались безуспешными», — рассказали поисковики агентству. Женщина погибла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми две недели искали девочку-подростка. Ее, к счастью, нашли живой.

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В Перми прекратили поиски пожилой женщины, которая ночью 3 февраля в тайне от родных ушла из дома. В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» 59.ru сообщили, что она замерзла на смерть. «У женщины была деменция. Она жила с родственниками и ушла ночью, когда они спали. Волонтеры выходили на поиски, но они оказались безуспешными», — рассказали поисковики агентству. Женщина погибла. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми две недели искали девочку-подростка. Ее, к счастью, нашли живой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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