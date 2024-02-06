Сбежавшая из дома ночью пожилая пермячка замерзла насмерть на улице

06 февраля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Поиски пропавшей не увенчались успехом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми прекратили поиски пожилой женщины, которая ночью 3 февраля в тайне от родных ушла из дома. В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» 59.ru сообщили, что она замерзла на смерть. «У женщины была деменция. Она жила с родственниками и ушла ночью, когда они спали. Волонтеры выходили на поиски, но они оказались безуспешными», — рассказали поисковики агентству. Женщина погибла. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми две недели искали девочку-подростка. Ее, к счастью, нашли живой.

В Перми прекратили поиски пожилой женщины, которая ночью 3 февраля в тайне от родных ушла из дома. В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» 59.ru сообщили, что она замерзла на смерть. «У женщины была деменция. Она жила с родственниками и ушла ночью, когда они спали. Волонтеры выходили на поиски, но они оказались безуспешными», — рассказали поисковики агентству. Женщина погибла. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми две недели искали девочку-подростка. Ее, к счастью, нашли живой.