Сбежавшая из дома ночью пожилая пермячка замерзла насмерть на улице

Поиски пропавшей не увенчались успехом
В Перми прекратили поиски пожилой женщины, которая ночью 3 февраля в тайне от родных ушла из дома. В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» 59.ru сообщили, что она замерзла на смерть.
«У женщины была деменция. Она жила с родственниками и ушла ночью, когда они спали. Волонтеры выходили на поиски, но они оказались безуспешными», — рассказали поисковики агентству. Женщина погибла.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми две недели искали девочку-подростка. Ее, к счастью, нашли живой.
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