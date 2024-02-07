В Перми за 320 млн рублей продают элитный бизнес-центр

07 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В бизнес-центре продаются офисные помещения на втором и третьем этажах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми выставлен на продажу элитный деловой центр «Гранд», находящийся на улице Петропавловская, 41. Стоимость объекта недвижимости составляет 320 млн рублей. «Продается офисное помещение площадью более двух тысяч квадратных метров. Расположено на втором и третьем этажах встроенно-пристроенного здания. Цена — 320 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Здание делового центра «Гранд» относится к классу А. В нем имеются служба регистрации, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. На подземном этаже есть паркинг, рассчитанный на 22 места для машин. Его можно приобрести дополнительно. Помещения данного БЦ уже выставляли на продажу в 2018 году. Тогда за них просили 180 млн рублей. Первый этаж бизнес-центра не продается, так как у него другой собственник. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставлен на продажу элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Стоимость актива составляет 167,8 млн рублей.

В Перми выставлен на продажу элитный деловой центр «Гранд», находящийся на улице Петропавловская, 41. Стоимость объекта недвижимости составляет 320 млн рублей. «Продается офисное помещение площадью более двух тысяч квадратных метров. Расположено на втором и третьем этажах встроенно-пристроенного здания. Цена — 320 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Здание делового центра «Гранд» относится к классу А. В нем имеются служба регистрации, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. На подземном этаже есть паркинг, рассчитанный на 22 места для машин. Его можно приобрести дополнительно. Помещения данного БЦ уже выставляли на продажу в 2018 году. Тогда за них просили 180 млн рублей. Первый этаж бизнес-центра не продается, так как у него другой собственник. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставлен на продажу элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Стоимость актива составляет 167,8 млн рублей.