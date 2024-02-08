Роспотребнадзор ХМАО обнаружил сальмонеллу в столовой Октябрьского района

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил сальмонеллу в мясе птицы в столовой Октябрьского района. Возбудитель инфекционного заболевания нашли в тушках и окорчках, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В столовой Октябрьского района нарушалась поточность технологических процессов, условий хранения сырья и производства продукции общественного питания. На предприятии не осуществлялся контроль (сырья, продуктов, и объектов окружающей среды) на контаминацию возбудителями сальмонеллезов; контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств. Работники столовой не регулярно проходили гигиеническое обучение. В ходе лабораторного контроля в 2-х пробах сырья (тушки и окорочков) выявлены сальмонеллы», — говорится в сообщении.
По результатам проверок возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Россельхознадзор обнаружил личинки паразитов в рыбе, выловленной из водоемов Обь-Иртышского бассейна ХМАО. Возбудителем описторхоза оказалась заражена пелядь.
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