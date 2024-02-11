В 2023 году девушка представляла Пермь в конкурсе «Мисс Офис» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Секретарь-референт пермской дорожной компании Валерия Морозова вошла в состав жюри международного конкурса красоты «Мисс Офис». Об этом URA.RU рассказали организаторы проекта.

«Город Пермь в полуфинале 2023 года представили три девушки, и только одна из них — секретарь-референт Валерия Морозова — вышла в финал и получила титул „Мисс Офис — Пермь-2023“. В этом году у Валерии ответственная миссия: она будет присутствовать в жюри кастинга юбилейного сезона конкурса и приглашает своих землячек принять участие в проекте», — рассказали в оргкомитете конкурса.

Прием заявок от пермских красавиц на участие в конкурсе уже стартовал. Девушкам предлагают заполнить анкету на сайте проекта. Тех участниц, чьи анкеты заинтересуют жюри, пригласят на кастинг. Он пройдет в Перми 16 марта. «В проекте оценивается не только красота, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию. Участие в конкурсе — абсолютно бесплатное», — отметили в оргкомитете.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» проходит ежегодно с 2010 года. В нем принимают участие сотрудницы российских и зарубежных компаний в возрасте от 20 до 35 лет. Победительница получит 3 млн рублей и рекламный контракт с тремя российскими брендами.

Пермячка Валерия Морозова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2023». Во время подготовки девушка записывала забавные ролики. Ей не удалось завоевать главную корону проекта, но она получила титул «Мисс Офис — Пермь-2023».

Валерия Морозова в 2023 году вышла в финал конкурса «Мисс Офис», а в 2024-м станет членом жюри Фото: оргкомитет конкурса «Мисс Офис»