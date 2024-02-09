В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

10 февраля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Катер обнаружили юго-западной части акватории Черного моря Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В юго-западной части акватории Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины. О следовал в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что катер был уничтожен.

В юго-западной части акватории Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины. О следовал в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что катер был уничтожен.