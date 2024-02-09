09 февраля 2024

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

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"Бабье лето". Пермь, река кама, катер, река
Катер обнаружили  юго-западной части акватории Черного моря Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В юго-западной части акватории Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины. О следовал в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что катер был уничтожен.

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В юго-западной части акватории Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины. О следовал в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что катер был уничтожен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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