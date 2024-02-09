В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Катер обнаружили юго-западной части акватории Черного моря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В юго-западной части акватории Черного моря обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины. О следовал в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что катер был уничтожен.
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