Правнук легендарного писателя возглавил отдел в Доме офицеров ЦВО

Правнук писателя Бажова возглавил библиотеку в Доме офицеров Екатеринбурга

13 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Потомки Бажова продолжают дело писателя в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правнук уральского гения, легендарного писателя Павла Бажова — Алексей Бажов — возглавил библиотеку в Доме офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО). Информацию URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердил сам Бажов. «Да, я являюсь заведующим библиотекой Дома офицеров. Моя бабушка — Ольга Павловна Бажова, старшая из трех дочерей Павла Петровича Бажова. У нее был сын Владимир, мой отец», — рассказал Алексей Бажов. Он отказался более подробно рассказать о своей новой работе. Лишь согласился, что — как и его легендарный прадед — связал свою жизнь с литературой. В январе 2024 года отмечалось 145 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Его имя навсегда связано с уральским краем, который он любил и воспевал в своих сказах. Произведения Бажова любимы не только детьми, но и взрослыми, и известны далеко за пределами России. Самыми популярными являются «Хозяйка медной горы», «Каменный цветок», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец».

Правнук уральского гения, легендарного писателя Павла Бажова — Алексей Бажов — возглавил библиотеку в Доме офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО). Информацию URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердил сам Бажов. «Да, я являюсь заведующим библиотекой Дома офицеров. Моя бабушка — Ольга Павловна Бажова, старшая из трех дочерей Павла Петровича Бажова. У нее был сын Владимир, мой отец», — рассказал Алексей Бажов. Он отказался более подробно рассказать о своей новой работе. Лишь согласился, что — как и его легендарный прадед — связал свою жизнь с литературой. В январе 2024 года отмечалось 145 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Его имя навсегда связано с уральским краем, который он любил и воспевал в своих сказах. Произведения Бажова любимы не только детьми, но и взрослыми, и известны далеко за пределами России. Самыми популярными являются «Хозяйка медной горы», «Каменный цветок», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец».