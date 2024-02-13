Правнук легендарного писателя возглавил отдел в Доме офицеров ЦВО

Правнук писателя Бажова возглавил библиотеку в Доме офицеров Екатеринбурга
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Потомки Бажова продолжают дело писателя в Свердловской области Фото:

Правнук уральского гения, легендарного писателя Павла Бажова — Алексей Бажов — возглавил библиотеку в Доме офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО). Информацию URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердил сам Бажов.

«Да, я являюсь заведующим библиотекой Дома офицеров. Моя бабушка — Ольга Павловна Бажова, старшая из трех дочерей Павла Петровича Бажова. У нее был сын Владимир, мой отец», — рассказал Алексей Бажов.

Он отказался более подробно рассказать о своей новой работе. Лишь согласился, что — как и его легендарный прадед — связал свою жизнь с литературой.

В январе 2024 года отмечалось 145 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Его имя навсегда связано с уральским краем, который он любил и воспевал в своих сказах. Произведения Бажова любимы не только детьми, но и взрослыми, и известны далеко за пределами России. Самыми популярными являются «Хозяйка медной горы», «Каменный цветок», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец».

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Правнук уральского гения, легендарного писателя Павла Бажова — Алексей Бажов — возглавил библиотеку в Доме офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО). Информацию URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердил сам Бажов. «Да, я являюсь заведующим библиотекой Дома офицеров. Моя бабушка — Ольга Павловна Бажова, старшая из трех дочерей Павла Петровича Бажова. У нее был сын Владимир, мой отец», — рассказал Алексей Бажов. Он отказался более подробно рассказать о своей новой работе. Лишь согласился, что — как и его легендарный прадед — связал свою жизнь с литературой. В январе 2024 года отмечалось 145 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Его имя навсегда связано с уральским краем, который он любил и воспевал в своих сказах. Произведения Бажова любимы не только детьми, но и взрослыми, и известны далеко за пределами России. Самыми популярными являются «Хозяйка медной горы», «Каменный цветок», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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