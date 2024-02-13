Жители Югорска жалуются на неработающий аппарат МРТ в больнице

13 февраля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Пациенты месяцами не могут записаться на МРТ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Югорска жалуются из-за отсутствия возможности пройти магнитно-резонансную томографию в местной больнице. Пациентам приходится ездить на обследование в соседний город Советский, где запись на МРТ приходится ждать месяцами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат местной думы Антон Пантин. «Около года в Югорске не работает аппарат МРТ. Скорее всего какой-то элемент вышел из строя. Там ссылаются на то, что из-за санкций сейчас сложно завозить [запчасти]. Да, Советский в 10 километрах, но там свое население, поэтому некоторые вынуждены ждать по полтора — два месяца, чтобы попасть на исследование. А если вопрос экстренный? Если от этого зависит жизнь?» — недоумевает Пантин. Для выяснения сроков ремонта аппарата МРТ журналист агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский объяснил причины проблем с онлайн-записью к врачам, на которые жалуются жители округа. Руководитель ведомства сообщил, что сложности связаны с переходом на федеральный ресурс.

Жители Югорска жалуются из-за отсутствия возможности пройти магнитно-резонансную томографию в местной больнице. Пациентам приходится ездить на обследование в соседний город Советский, где запись на МРТ приходится ждать месяцами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат местной думы Антон Пантин. «Около года в Югорске не работает аппарат МРТ. Скорее всего какой-то элемент вышел из строя. Там ссылаются на то, что из-за санкций сейчас сложно завозить [запчасти]. Да, Советский в 10 километрах, но там свое население, поэтому некоторые вынуждены ждать по полтора — два месяца, чтобы попасть на исследование. А если вопрос экстренный? Если от этого зависит жизнь?» — недоумевает Пантин. Для выяснения сроков ремонта аппарата МРТ журналист агентства направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский объяснил причины проблем с онлайн-записью к врачам, на которые жалуются жители округа. Руководитель ведомства сообщил, что сложности связаны с переходом на федеральный ресурс.