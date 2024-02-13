В Перми перекроют участок федеральной трассы

14 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Дорогу перекроют от шоссе Космонавтов до Красавинского моста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ограничат движение на участке Западного обхода, который является частью трассы федерального значения «М-7 Волга». Дорогу перекроют от шоссе Космонавтов до Красавинского моста, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «По предварительной информации 15 февраля 2024 года с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут будет ограничено движение всех видов автотранспорта на Западном обходе на участке автодороги от Красавинского моста до шоссе Космонавтов», — сказано в сообщении. Уточняется, что этот участок можно будет объехать через деревню Кондратово или микрорайон Парковый. В минтербезе добавили, что дорогу перекроют из-за учений. На этом участке оперативные службы региона будут отрабатывать аварийно-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим при ДТП.

В Перми ограничат движение на участке Западного обхода, который является частью трассы федерального значения «М-7 Волга». Дорогу перекроют от шоссе Космонавтов до Красавинского моста, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «По предварительной информации 15 февраля 2024 года с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут будет ограничено движение всех видов автотранспорта на Западном обходе на участке автодороги от Красавинского моста до шоссе Космонавтов», — сказано в сообщении. Уточняется, что этот участок можно будет объехать через деревню Кондратово или микрорайон Парковый. В минтербезе добавили, что дорогу перекроют из-за учений. На этом участке оперативные службы региона будут отрабатывать аварийно-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим при ДТП.