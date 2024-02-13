13 февраля 2024

В Перми перекроют участок федеральной трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, трасса
Дорогу перекроют от шоссе Космонавтов до Красавинского моста Фото:

В Перми ограничат движение на участке Западного обхода, который является частью трассы федерального значения «М-7 Волга». Дорогу перекроют от шоссе Космонавтов до Красавинского моста, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«По предварительной информации 15 февраля 2024 года с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут будет ограничено движение всех видов автотранспорта на Западном обходе на участке автодороги от Красавинского моста до шоссе Космонавтов», — сказано в сообщении. Уточняется, что этот участок можно будет объехать через деревню Кондратово или микрорайон Парковый.

В минтербезе добавили, что дорогу перекроют из-за учений. На этом участке оперативные службы региона будут отрабатывать аварийно-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим при ДТП.

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В Перми ограничат движение на участке Западного обхода, который является частью трассы федерального значения «М-7 Волга». Дорогу перекроют от шоссе Космонавтов до Красавинского моста, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «По предварительной информации 15 февраля 2024 года с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут будет ограничено движение всех видов автотранспорта на Западном обходе на участке автодороги от Красавинского моста до шоссе Космонавтов», — сказано в сообщении. Уточняется, что этот участок можно будет объехать через деревню Кондратово или микрорайон Парковый. В минтербезе добавили, что дорогу перекроют из-за учений. На этом участке оперативные службы региона будут отрабатывать аварийно-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим при ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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