Призер олимпиады Фаткулина осталась без медали на Спартакиаде в Челябинске

Ольга Фаткулина продолжила спортивную карьеру после рождения дочери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серебряная медалистка Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина 14 февраля не смогла стать призером Спартакиады РФ, которая проходит в Челябинске. Об этом сообщает официальный канал спартакиады.

«Первое место в конькобежном спорте на дистанции 500 метров заняла Дарья Качанова (Нижегородская область). Второе — Ангелина Голикова (Москва), третье — Елизавета Агафошина (Москва). Ольга Фаткулина финишировала четвертой», — сообщает telegram-канал.

Фаткулина стала серебряным призером олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров в 2014 году. 9 февраля наряду с легендами спорта приняла участие в поднятии флага Российской Федерации на открытии спартакиады в Челябинске. Фаткулиной предстоит на соревнованиях пробежать еще одну гонку — уже на 1000 метров.

Фаткулина вернулась в большой спорт в августе 2023 года. До этого она сделала перерыв в спортивной карьере, уйдя в декретный отпуск. Фаткулина родила дочь Оливию.