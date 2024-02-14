Призер олимпиады Фаткулина осталась без медали на Спартакиаде в Челябинске

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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга, спортсменка
Ольга Фаткулина продолжила спортивную карьеру после рождения дочери Фото:

Серебряная медалистка Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина 14 февраля не смогла стать призером Спартакиады РФ, которая проходит в Челябинске. Об этом сообщает официальный канал спартакиады.

«Первое место в конькобежном спорте на дистанции 500 метров заняла Дарья Качанова (Нижегородская область). Второе — Ангелина Голикова (Москва), третье — Елизавета Агафошина (Москва). Ольга Фаткулина финишировала четвертой», — сообщает telegram-канал.

Фаткулина стала серебряным призером олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров в 2014 году. 9 февраля наряду с легендами спорта приняла участие в поднятии флага Российской Федерации на открытии спартакиады в Челябинске. Фаткулиной предстоит на соревнованиях пробежать еще одну гонку — уже на 1000 метров.

Фаткулина вернулась в большой спорт в августе 2023 года. До этого она сделала перерыв в спортивной карьере, уйдя в декретный отпуск. Фаткулина родила дочь Оливию.

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Серебряная медалистка Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина 14 февраля не смогла стать призером Спартакиады РФ, которая проходит в Челябинске. Об этом сообщает официальный канал спартакиады. «Первое место в конькобежном спорте на дистанции 500 метров заняла Дарья Качанова (Нижегородская область). Второе — Ангелина Голикова (Москва), третье — Елизавета Агафошина (Москва). Ольга Фаткулина финишировала четвертой», — сообщает telegram-канал. Фаткулина стала серебряным призером олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров в 2014 году. 9 февраля наряду с легендами спорта приняла участие в поднятии флага Российской Федерации на открытии спартакиады в Челябинске. Фаткулиной предстоит на соревнованиях пробежать еще одну гонку — уже на 1000 метров. Фаткулина вернулась в большой спорт в августе 2023 года. До этого она сделала перерыв в спортивной карьере, уйдя в декретный отпуск. Фаткулина родила дочь Оливию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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