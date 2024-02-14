В Перми затруднено движение автомобильного транспорта. По данным сервиса «Яндекс Карты», в городе пробки в 10 баллов.
«Пермь. Дорожная ситуация — пробки в 10 баллов. Движение затруднено на улице Ленина, Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов, улице Куйбышева и других», — показано на картах.
Также в Ленинском районе «стоят» улицы Пушкина, Революции, Екатерининская, Попова, Сибирская, Николая Островского, Луначарского. В Свердловском районе — два ДТП на улице Куйбышева в правом ряду и пробки на улице Чкалова и Героев Хасана. В Индустриальном районе движение затруднено на улицах Карпинского и Стахановская. В Мотовилихинском районе затор на бульваре Гагарина, улице Макаренко и Лебедева.
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