Пермь сковали десятибалльные пробки. Скрин

14 февраля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

В центре Перми проехать проблематично Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми затруднено движение автомобильного транспорта. По данным сервиса «Яндекс Карты», в городе пробки в 10 баллов. «Пермь. Дорожная ситуация — пробки в 10 баллов. Движение затруднено на улице Ленина, Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов, улице Куйбышева и других», — показано на картах. Также в Ленинском районе «стоят» улицы Пушкина, Революции, Екатерининская, Попова, Сибирская, Николая Островского, Луначарского. В Свердловском районе — два ДТП на улице Куйбышева в правом ряду и пробки на улице Чкалова и Героев Хасана. В Индустриальном районе движение затруднено на улицах Карпинского и Стахановская. В Мотовилихинском районе затор на бульваре Гагарина, улице Макаренко и Лебедева. Скриншот сервиса «Яндекс Карты», https://yandex.ru/maps/50/perm/probki/?ll=56.252893%2C58.007469&z=14

В Перми затруднено движение автомобильного транспорта. По данным сервиса «Яндекс Карты», в городе пробки в 10 баллов. «Пермь. Дорожная ситуация — пробки в 10 баллов. Движение затруднено на улице Ленина, Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов, улице Куйбышева и других», — показано на картах. Также в Ленинском районе «стоят» улицы Пушкина, Революции, Екатерининская, Попова, Сибирская, Николая Островского, Луначарского. В Свердловском районе — два ДТП на улице Куйбышева в правом ряду и пробки на улице Чкалова и Героев Хасана. В Индустриальном районе движение затруднено на улицах Карпинского и Стахановская. В Мотовилихинском районе затор на бульваре Гагарина, улице Макаренко и Лебедева.