В мире Украина На Украине Telegram назвали военной угрозой ГУР Украины: Telegram несет угрозу для безопасности страны 14 февраля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 + Андрей Юсов сообщил, что Украина пытается нормировать действия мессенджера Фото: Анна Майорова © URA.RU Мессенджер Telegram «несет угрозу» для безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, необходимо искать варианты решения данной проблемы. «Речь… не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, [возникают] вопросы к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной и не только информационной безопасности нашей страны», — заявил Юсов в беседе с украинским журналом «Корреспондент.net». По его словам, киевский режим предпринимает попытки нормировать действия мессенджера. По его словам, нужно найти варианты решения данной «угрозы». Ранее, 7 декабря, на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о намерении запретить приложение Telegram на территории страны. Сбор голосов продлится 90 дней. Мессенджер Telegram «несет угрозу» для безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, необходимо искать варианты решения данной проблемы. «Речь… не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, [возникают] вопросы к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной и не только информационной безопасности нашей страны», — заявил Юсов в беседе с украинским журналом «Корреспондент.net». По его словам, киевский режим предпринимает попытки нормировать действия мессенджера. По его словам, нужно найти варианты решения данной «угрозы». Ранее, 7 декабря, на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о намерении запретить приложение Telegram на территории страны. Сбор голосов продлится 90 дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям