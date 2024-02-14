В Свердловской области резко подешевели картофель, творог и гречка

15 февраля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Некоторые овощи в Свердловской области подорожали за неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области с 8 февраля сильнее всего (-5,42%) подешевел килограмм картофеля. Такая информация появилась на сайте «Свердловскстата». Стоимость килограмма картофеля за неделю уменьшилась на 5,58% до 24,83 рублей. Также, по данным «Свердловскстата» упала цена за килограмм творога на 11,84 рублей и составила 398,21 рублей. Гречка подешевела за неделю на 2,8% и теперь за килограмм в среднем придется заплатить 99 рублей. Сильнее всего с 8 февраля в Свердловской области подорожал килограмм капусты (+5,93%) до 36,30 рублей. Также удорожание коснулось средней стоимости килограмма моркови (+4,87%) и свеклы (+3,39%) до 46,34 и 38,25 рублей соответственно.

В Свердловской области с 8 февраля сильнее всего (-5,42%) подешевел килограмм картофеля. Такая информация появилась на сайте «Свердловскстата». Стоимость килограмма картофеля за неделю уменьшилась на 5,58% до 24,83 рублей. Также, по данным «Свердловскстата» упала цена за килограмм творога на 11,84 рублей и составила 398,21 рублей. Гречка подешевела за неделю на 2,8% и теперь за килограмм в среднем придется заплатить 99 рублей. Сильнее всего с 8 февраля в Свердловской области подорожал килограмм капусты (+5,93%) до 36,30 рублей. Также удорожание коснулось средней стоимости килограмма моркови (+4,87%) и свеклы (+3,39%) до 46,34 и 38,25 рублей соответственно.