14 февраля 2024

В Свердловской области резко подешевели картофель, творог и гречка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, овощи, пятерочка
Некоторые овощи в Свердловской области подорожали за неделю Фото:

В Свердловской области с 8 февраля сильнее всего (-5,42%) подешевел килограмм картофеля. Такая информация появилась на сайте «Свердловскстата».

Стоимость килограмма картофеля за неделю уменьшилась на 5,58% до 24,83 рублей. Также, по данным «Свердловскстата» упала цена за килограмм творога на 11,84 рублей и составила 398,21 рублей. Гречка подешевела за неделю на 2,8% и теперь за килограмм в среднем придется заплатить 99 рублей.

Сильнее всего с 8 февраля в Свердловской области подорожал килограмм капусты (+5,93%) до 36,30 рублей. Также удорожание коснулось средней стоимости килограмма моркови (+4,87%) и свеклы (+3,39%) до 46,34 и 38,25 рублей соответственно.

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В Свердловской области с 8 февраля сильнее всего (-5,42%) подешевел килограмм картофеля. Такая информация появилась на сайте «Свердловскстата». Стоимость килограмма картофеля за неделю уменьшилась на 5,58% до 24,83 рублей. Также, по данным «Свердловскстата» упала цена за килограмм творога на 11,84 рублей и составила 398,21 рублей. Гречка подешевела за неделю на 2,8% и теперь за килограмм в среднем придется заплатить 99 рублей. Сильнее всего с 8 февраля в Свердловской области подорожал килограмм капусты (+5,93%) до 36,30 рублей. Также удорожание коснулось средней стоимости килограмма моркови (+4,87%) и свеклы (+3,39%) до 46,34 и 38,25 рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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