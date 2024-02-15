В Челябинске за месяц вырос спрос на садовые участки с домиками

В Челябинске в феврале по сравнению с январем спрос на садовые участки с домиками вырос на 30%. При этом стоимость дач в поселках с инфраструктурой в городе начинается от 500 тысяч рублей за сотку, рассказала 15 февраля президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске спрос, как и цены на участки, растет стабильно. В феврале по сравнению с январем востребованность дач выросла на 30%. И это несмотря на то, что цены на участки в поселках с инфраструктурой начинаются от 500 тысяч рублей за сотку», — рассказала Шатрукова.
По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал», звонки по вопросам покупки дач в риелторских агентствах увеличились в почти два раза. Несмотря на высокий спрос, дачи лучше продаваться не стали. Это связано с тем, что садовые участки с домиками, как правило, не покупают, пока не сойдет снег.
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