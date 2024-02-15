15 февраля 2024

В Челябинске за месяц вырос спрос на садовые участки с домиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, дым, деревня, дача, поселок, село, загородные дома
Челябинцы на 30% чаще стали интересоваться покупкой дачных участков Фото:

В Челябинске в феврале по сравнению с январем спрос на садовые участки с домиками вырос на 30%. При этом стоимость дач в поселках с инфраструктурой в городе начинается от 500 тысяч рублей за сотку, рассказала 15 февраля президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске спрос, как и цены на участки, растет стабильно. В феврале по сравнению с январем востребованность дач выросла на 30%. И это несмотря на то, что цены на участки в поселках с инфраструктурой начинаются от 500 тысяч рублей за сотку», — рассказала Шатрукова.

По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал», звонки по вопросам покупки дач в риелторских агентствах увеличились в почти два раза. Несмотря на высокий спрос, дачи лучше продаваться не стали. Это связано с тем, что садовые участки с домиками, как правило, не покупают, пока не сойдет снег.

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В Челябинске в феврале по сравнению с январем спрос на садовые участки с домиками вырос на 30%. При этом стоимость дач в поселках с инфраструктурой в городе начинается от 500 тысяч рублей за сотку, рассказала 15 февраля президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске спрос, как и цены на участки, растет стабильно. В феврале по сравнению с январем востребованность дач выросла на 30%. И это несмотря на то, что цены на участки в поселках с инфраструктурой начинаются от 500 тысяч рублей за сотку», — рассказала Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов «Южный Урал», звонки по вопросам покупки дач в риелторских агентствах увеличились в почти два раза. Несмотря на высокий спрос, дачи лучше продаваться не стали. Это связано с тем, что садовые участки с домиками, как правило, не покупают, пока не сойдет снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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