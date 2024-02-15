Китайский застройщик добился в Челябинске запрета продавать арестованные активы

16 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Китайская компания запретила через суд продавать арестованную технику Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU Китайский застройщик «Хэйлунцзянэнергострой» в Челябинске добился запрета на продажу арестованного имущества. Как следует из картотеки арбитражных дел, обеспечение затронуло грузовой транспорт. «Ходатайство корпорации „Китайэнергострой“ в лице филиала компании с ограниченной ответственностью „Хэйлунцзянэнергострой“ о принятии обеспечительной меры удовлетворить. Запретить уполномоченному лицу совершать действия, направленные на реализацию арестованного имущества», — отмечено в постановлении суда. В суде 14 февраля завершился еще один процесс, инициированный налоговиками. Иск был удовлетворен судом: в отношении грузовика Hyundai и автопогрузчика Hangcha наложено обращение на взыскание. В мае 2022 года по итогам проверки деятельности компании за 2021 год фирму наказали за недоплаченные на 3,3 млн рублей страховые взносы. На требование заплатить по обязательствам компания не отреагировала, подала в суд, который решение налоговой инспекции поддержал. В 2016 году налоговики уже подавали в суд на компанию. Тогда они требовали уплатить 312,6 млн рублей по налогам на прибыль, транспортному, НДС и пени. Дело дошло до рассмотрения на судебной коллегии Верховного суда, отказавшей в требованиях китайского застройщика. В 2021 году судебные приставы арестовали 15 машин, оцененных в ноябре того года компанией «Домовой» в 1,5 млн рублей. В числе техники есть три бетономешалки, четыре грузовика, полуприцеп, три легковых авто Toyota Landcruiser, Toyota Highlander, Volkswagen Multivan и другая техника. Привлеченный в июне 2022 года судом эксперт указал, что имущество следовало оценить в 37,15 млн рублей. Суд в процессе 2022 года поддержал китайского застройщика. Текущий спор связан с автомобилями «МАЗ» 2012 года выпуска и «ШАКМАН» 11-летней давности. Также в суде находится дело в отношении стрелового самоходного гусеничного крана. Однако вопрос об обеспечении на данную технику в судебном заседании не поднимался. Иски также поданы в связи с несогласием китайского застройщика, зарегистрированного в Троицке, с оценкой активов. «Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов. Если в договоре залога движимой вещи не указана ее стоимость, начальная продажная цена определяется судебным приставом-исполнителем», — заключил суд. В настоящий момент решения о справедливости спорной оценки по двум машинам не приняты. К делу привлечены третьи лица: налоговая инспекция, компания «Домовой». Соответчиком, кроме конкретного пристава, назначено Главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону. Судебные заседания назначены на март. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На телефоны, указанные на открытых ресурсах, в компании «Хэйлунцзянэнергострой» не ответили, также оставили без ответа СМС-сообщения. Комментарий от службы судебных приставов также не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китайский застройщик «Хэйлунцзянэнергострой» в Челябинске добился запрета на продажу арестованного имущества. Как следует из картотеки арбитражных дел, обеспечение затронуло грузовой транспорт. «Ходатайство корпорации „Китайэнергострой“ в лице филиала компании с ограниченной ответственностью „Хэйлунцзянэнергострой“ о принятии обеспечительной меры удовлетворить. Запретить уполномоченному лицу совершать действия, направленные на реализацию арестованного имущества», — отмечено в постановлении суда. В суде 14 февраля завершился еще один процесс, инициированный налоговиками. Иск был удовлетворен судом: в отношении грузовика Hyundai и автопогрузчика Hangcha наложено обращение на взыскание. В мае 2022 года по итогам проверки деятельности компании за 2021 год фирму наказали за недоплаченные на 3,3 млн рублей страховые взносы. На требование заплатить по обязательствам компания не отреагировала, подала в суд, который решение налоговой инспекции поддержал. В 2016 году налоговики уже подавали в суд на компанию. Тогда они требовали уплатить 312,6 млн рублей по налогам на прибыль, транспортному, НДС и пени. Дело дошло до рассмотрения на судебной коллегии Верховного суда, отказавшей в требованиях китайского застройщика. В 2021 году судебные приставы арестовали 15 машин, оцененных в ноябре того года компанией «Домовой» в 1,5 млн рублей. В числе техники есть три бетономешалки, четыре грузовика, полуприцеп, три легковых авто Toyota Landcruiser, Toyota Highlander, Volkswagen Multivan и другая техника. Привлеченный в июне 2022 года судом эксперт указал, что имущество следовало оценить в 37,15 млн рублей. Суд в процессе 2022 года поддержал китайского застройщика. Текущий спор связан с автомобилями «МАЗ» 2012 года выпуска и «ШАКМАН» 11-летней давности. Также в суде находится дело в отношении стрелового самоходного гусеничного крана. Однако вопрос об обеспечении на данную технику в судебном заседании не поднимался. Иски также поданы в связи с несогласием китайского застройщика, зарегистрированного в Троицке, с оценкой активов. «Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов. Если в договоре залога движимой вещи не указана ее стоимость, начальная продажная цена определяется судебным приставом-исполнителем», — заключил суд. В настоящий момент решения о справедливости спорной оценки по двум машинам не приняты. К делу привлечены третьи лица: налоговая инспекция, компания «Домовой». Соответчиком, кроме конкретного пристава, назначено Главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону. Судебные заседания назначены на март. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. На телефоны, указанные на открытых ресурсах, в компании «Хэйлунцзянэнергострой» не ответили, также оставили без ответа СМС-сообщения. Комментарий от службы судебных приставов также не поступил.