15 февраля 2024

В ХМАО под суд пойдут жители Сургута, которые ограбили таксиста за отказ купить им алкоголь

В ХМАО мужчин, которые ограбили таксиста, будут судить по четырем статьям УК РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, яндекс такси
Двоих сургутян будут судить за ограбление таксиста Фото:

В суд с обвинительным заключением передано уголовное дело об ограблении таксиста в Нижневартовском районе двумя жителями Сургута. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Разбой», «Вымогательство», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража».

Двое жителей Сургута в декабре 2023 в состоянии алкогольного опьянения вызвали такси, чтобы доехать до озера. По дороге они решили купить еще спиртного, но денег у них не было ни на поездку, ни на оплату такси. Они попросили водителя купить им алкоголь. Получив отказ, стали угрожать мужчине ножом, завладели его автомобилем и похитили 4000 рублей. Затем заставили отдать 20 000 рублей и похитили сотовый телефон. Оба сургутянина ранее были судимы за имущественные преступления и преступления против личности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО два сургутянина ограбили таксиста, который отказался покупать им алкоголь. Полиция поймала их по горячим следам.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В суд с обвинительным заключением передано уголовное дело об ограблении таксиста в Нижневартовском районе двумя жителями Сургута. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Разбой», «Вымогательство», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Двое жителей Сургута в декабре 2023 в состоянии алкогольного опьянения вызвали такси, чтобы доехать до озера. По дороге они решили купить еще спиртного, но денег у них не было ни на поездку, ни на оплату такси. Они попросили водителя купить им алкоголь. Получив отказ, стали угрожать мужчине ножом, завладели его автомобилем и похитили 4000 рублей. Затем заставили отдать 20 000 рублей и похитили сотовый телефон. Оба сургутянина ранее были судимы за имущественные преступления и преступления против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО два сургутянина ограбили таксиста, который отказался покупать им алкоголь. Полиция поймала их по горячим следам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...