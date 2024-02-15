В ХМАО под суд пойдут жители Сургута, которые ограбили таксиста за отказ купить им алкоголь

В суд с обвинительным заключением передано уголовное дело об ограблении таксиста в Нижневартовском районе двумя жителями Сургута. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Разбой», «Вымогательство», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража».
Двое жителей Сургута в декабре 2023 в состоянии алкогольного опьянения вызвали такси, чтобы доехать до озера. По дороге они решили купить еще спиртного, но денег у них не было ни на поездку, ни на оплату такси. Они попросили водителя купить им алкоголь. Получив отказ, стали угрожать мужчине ножом, завладели его автомобилем и похитили 4000 рублей. Затем заставили отдать 20 000 рублей и похитили сотовый телефон. Оба сургутянина ранее были судимы за имущественные преступления и преступления против личности.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО два сургутянина ограбили таксиста, который отказался покупать им алкоголь. Полиция поймала их по горячим следам.
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