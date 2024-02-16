Появились подробности нападения на екатеринбурженку в «Жизньмарте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Екатеринбурженка с пробитой головой самостоятельно ушла домой Фото:

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробил голову екатеринбурженке в магазине здоровой еды, который расположен рядом с Южным автовокзалом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Жизньмарт».

«Инцидент произошел по адресу 8 марта, 167. Он [нападавший] был в нетрезвом состоянии. После нападения на посетительницу продавцы зафиксировали, что у нее была травма с кровотечением, и оказали первую помощь», — по словам собеседника, пострадавшая самостоятельно ушла из магазина.

«Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции 12 и будет проверена», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

Также сотрудники полиции просят пострадавшую гражданку обратиться в территориальный ОВД по адресу ул. Циолковского, 66. Всех, кто располагает информацией о личности агрессивного молодого человека, могут сообщать ее по телефону 356-42-12.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробил голову екатеринбурженке в магазине здоровой еды, который расположен рядом с Южным автовокзалом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Жизньмарт». «Инцидент произошел по адресу 8 марта, 167. Он [нападавший] был в нетрезвом состоянии. После нападения на посетительницу продавцы зафиксировали, что у нее была травма с кровотечением, и оказали первую помощь», — по словам собеседника, пострадавшая самостоятельно ушла из магазина. «Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции 12 и будет проверена», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Свердловской области. Также сотрудники полиции просят пострадавшую гражданку обратиться в территориальный ОВД по адресу ул. Циолковского, 66. Всех, кто располагает информацией о личности агрессивного молодого человека, могут сообщать ее по телефону 356-42-12.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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