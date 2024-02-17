В России нашли полезное применение замороженным членским взносам в ОБСЕ

ЛДПР предложила направить на поддержку участников СВО членские взносы для ОБСЕ

17 февраля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Россия должна пересмотреть свои международные обязательства, заявил Леонид Слуцкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фракция ЛДПР предложила использовать замороженные активы в размере 33 миллионов евро, предназначенные на членские взносы в ОБСЕ, для поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «До начала СВО Россия ежегодно вносила в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 33 миллиона евро. Сегодня эти активы заморожены. Так не логичней ли направить эти средства на поддержку участников СВО и их близких?» — говорится в заявлении ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что нужно пересмотреть внешнеполитические обязательства России и приблизить победу в спецоперации. Правительства крупнейших зарубежных стран, которые считались партнерами России, показали свое истинное лицо, поэтому нецелесообразно оставаться в международных организациях, отметил Леонид Слуцкий. «ПА ОБСЕ не обращала внимания на героизацию нацистов и притеснения журналистов, что абсолютно противоречит первоначальным целям и духу организации», — подчеркнул он. Члены партии в Госдуме работают над законопроектами о расширении социальных гарантий для участников СВО и их семей, а также о государственной поддержке малообеспеченных граждан. ЛДПР предложила, в частности, определить правовой статус волонтеров и военкоров и предоставить им все преференции, доступные ветеранам боевых действий. На форуме «Плечом к плечу» Леонид Слуцкий заявил, что работа над законопроектом об особом статусе военкоров началась совместно с Борисом Максудовым, который погиб во время выполнения редакционного задания. Лидер ЛДПР отметил, что намерен добиться введения статуса военкора в память о Максудове. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция ЛДПР предложила использовать замороженные активы в размере 33 миллионов евро, предназначенные на членские взносы в ОБСЕ, для поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «До начала СВО Россия ежегодно вносила в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 33 миллиона евро. Сегодня эти активы заморожены. Так не логичней ли направить эти средства на поддержку участников СВО и их близких?» — говорится в заявлении ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что нужно пересмотреть внешнеполитические обязательства России и приблизить победу в спецоперации. Правительства крупнейших зарубежных стран, которые считались партнерами России, показали свое истинное лицо, поэтому нецелесообразно оставаться в международных организациях, отметил Леонид Слуцкий. «ПА ОБСЕ не обращала внимания на героизацию нацистов и притеснения журналистов, что абсолютно противоречит первоначальным целям и духу организации», — подчеркнул он. Члены партии в Госдуме работают над законопроектами о расширении социальных гарантий для участников СВО и их семей, а также о государственной поддержке малообеспеченных граждан. ЛДПР предложила, в частности, определить правовой статус волонтеров и военкоров и предоставить им все преференции, доступные ветеранам боевых действий. На форуме «Плечом к плечу» Леонид Слуцкий заявил, что работа над законопроектом об особом статусе военкоров началась совместно с Борисом Максудовым, который погиб во время выполнения редакционного задания. Лидер ЛДПР отметил, что намерен добиться введения статуса военкора в память о Максудове.