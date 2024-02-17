В России нашли полезное применение замороженным членским взносам в ОБСЕ

ЛДПР предложила направить на поддержку участников СВО членские взносы для ОБСЕ
© Служба новостей «URA.RU»
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Слуцкий. Тюмень , слуцкий леонид, лдпр
Россия должна пересмотреть свои международные обязательства, заявил Леонид Слуцкий Фото:

Фракция ЛДПР предложила использовать замороженные активы в размере 33 миллионов евро, предназначенные на членские взносы в ОБСЕ, для поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

«До начала СВО Россия ежегодно вносила в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 33 миллиона евро. Сегодня эти активы заморожены. Так не логичней ли направить эти средства на поддержку участников СВО и их близких?» — говорится в заявлении ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что нужно пересмотреть внешнеполитические обязательства России и приблизить победу в спецоперации.

Правительства крупнейших зарубежных стран, которые считались партнерами России, показали свое истинное лицо, поэтому нецелесообразно оставаться в международных организациях, отметил Леонид Слуцкий. «ПА ОБСЕ не обращала внимания на героизацию нацистов и притеснения журналистов, что абсолютно противоречит первоначальным целям и духу организации», — подчеркнул он.

Члены партии в Госдуме работают над законопроектами о расширении социальных гарантий для участников СВО и их семей, а также о государственной поддержке малообеспеченных граждан. ЛДПР предложила, в частности, определить правовой статус волонтеров и военкоров и предоставить им все преференции, доступные ветеранам боевых действий. На форуме «Плечом к плечу» Леонид Слуцкий заявил, что работа над законопроектом об особом статусе военкоров началась совместно с Борисом Максудовым, который погиб во время выполнения редакционного задания. Лидер ЛДПР отметил, что намерен добиться введения статуса военкора в память о Максудове.

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Фракция ЛДПР предложила использовать замороженные активы в размере 33 миллионов евро, предназначенные на членские взносы в ОБСЕ, для поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «До начала СВО Россия ежегодно вносила в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 33 миллиона евро. Сегодня эти активы заморожены. Так не логичней ли направить эти средства на поддержку участников СВО и их близких?» — говорится в заявлении ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что нужно пересмотреть внешнеполитические обязательства России и приблизить победу в спецоперации. Правительства крупнейших зарубежных стран, которые считались партнерами России, показали свое истинное лицо, поэтому нецелесообразно оставаться в международных организациях, отметил Леонид Слуцкий. «ПА ОБСЕ не обращала внимания на героизацию нацистов и притеснения журналистов, что абсолютно противоречит первоначальным целям и духу организации», — подчеркнул он. Члены партии в Госдуме работают над законопроектами о расширении социальных гарантий для участников СВО и их семей, а также о государственной поддержке малообеспеченных граждан. ЛДПР предложила, в частности, определить правовой статус волонтеров и военкоров и предоставить им все преференции, доступные ветеранам боевых действий. На форуме «Плечом к плечу» Леонид Слуцкий заявил, что работа над законопроектом об особом статусе военкоров началась совместно с Борисом Максудовым, который погиб во время выполнения редакционного задания. Лидер ЛДПР отметил, что намерен добиться введения статуса военкора в память о Максудове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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