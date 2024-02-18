Продюсер Дворцов призвал очистить российский шоу-бизнес от «грязи». Видео

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Музыканты должны развиваться культурно, а не делать «грязные треки», заявил Сергей Дворцов Фото:

Исполнители должны прекратить выпускать развратные песни, двигаясь к более культурной музыке. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Хватит, я считаю, этой грязи в шоу-бизнесе, потому что музыканты стали уже не те. Какие-то рэперы, какие-то новые музыканты молодые, которые исполняют, я извиняюсь за выражение, какие-то несуразные и нецензурные песни», — высказался Сергей Дворцов в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что молодые музыканты, которые делают «грязные треки» становятся кумирами среди молодежи, что вредно для последних.

Дворцов отметил влияние спецоперации на очистку индустрии. Он привел в пример рэпера ST, который недавно выступил в ДНР. Продюсер предположил, что после конца военных действий будет выпускаться только патриотичная музыка.

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Исполнители должны прекратить выпускать развратные песни, двигаясь к более культурной музыке. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. «Хватит, я считаю, этой грязи в шоу-бизнесе, потому что музыканты стали уже не те. Какие-то рэперы, какие-то новые музыканты молодые, которые исполняют, я извиняюсь за выражение, какие-то несуразные и нецензурные песни», — высказался Сергей Дворцов в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что молодые музыканты, которые делают «грязные треки» становятся кумирами среди молодежи, что вредно для последних. Дворцов отметил влияние спецоперации на очистку индустрии. Он привел в пример рэпера ST, который недавно выступил в ДНР. Продюсер предположил, что после конца военных действий будет выпускаться только патриотичная музыка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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