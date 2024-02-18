Исполнители должны прекратить выпускать развратные песни, двигаясь к более культурной музыке. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
«Хватит, я считаю, этой грязи в шоу-бизнесе, потому что музыканты стали уже не те. Какие-то рэперы, какие-то новые музыканты молодые, которые исполняют, я извиняюсь за выражение, какие-то несуразные и нецензурные песни», — высказался Сергей Дворцов в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что молодые музыканты, которые делают «грязные треки» становятся кумирами среди молодежи, что вредно для последних.
Дворцов отметил влияние спецоперации на очистку индустрии. Он привел в пример рэпера ST, который недавно выступил в ДНР. Продюсер предположил, что после конца военных действий будет выпускаться только патриотичная музыка.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.