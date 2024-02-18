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В ХМАО актировка объявлена в нескольких городах и поселениях

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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, -40С, климат, мороз, похолодание
В поселке Высокий Мыс утром 19 февраля температура опустилась ниже -40 градусов Фото:

В нескольких городах и поселках ХМАО школьники первой смены 19 февраля останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 19 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,1 до минус 40,8 градуса. Скорость ветра 0-4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Только в одном поселке Высокий Мыс дома останутся ученики с 1 по 11 класс. Ученики начальной школы не учатся в следующих городах и поселках: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Излучинск, Зайцева Речка, Ваховск, Вата, Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Покур и Большетархово.

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В нескольких городах и поселках ХМАО школьники первой смены 19 февраля останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 19 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,1 до минус 40,8 градуса. Скорость ветра 0-4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Только в одном поселке Высокий Мыс дома останутся ученики с 1 по 11 класс. Ученики начальной школы не учатся в следующих городах и поселках: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Излучинск, Зайцева Речка, Ваховск, Вата, Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Покур и Большетархово.
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