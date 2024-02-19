Бастрыкин разберется в ситуации челябинцев, живущих в изношенном доме

19 февраля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин разберется в нарушении жилищных прав челябинцев Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин разберется в ситуации жителей ветхоаварийного дома на улице Славина в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе ведомства, повторный доклад руководитель заслушает после видеообращения горожан. «Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с публичным обращением жильцов аварийного дома из Челябинска о нарушении их прав. Сообщается, что здание 1932 года постройки находится в непригодном состоянии», — рассказали в СКР. Видеообращение жители разместили в соцсетях. Из ролика следует, что износ дома составляет 80%. Аварийным строение признали в 2022 году. Срок расселения вначале установили на 2035 год, но затем перенесли на 10 лет раньше. Как заявили владельцы квартир, им предложили выплаты, на которые приобрести разнозначное жилье не получится. Ранее председатель следкома поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следственном управлении СКР по региону расследуется уголовное дело. Теперь подчиненные подготовят повторный доклад о проведенных следственных действий и установленных обстоятельствах.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин разберется в ситуации жителей ветхоаварийного дома на улице Славина в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе ведомства, повторный доклад руководитель заслушает после видеообращения горожан. «Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с публичным обращением жильцов аварийного дома из Челябинска о нарушении их прав. Сообщается, что здание 1932 года постройки находится в непригодном состоянии», — рассказали в СКР. Видеообращение жители разместили в соцсетях. Из ролика следует, что износ дома составляет 80%. Аварийным строение признали в 2022 году. Срок расселения вначале установили на 2035 год, но затем перенесли на 10 лет раньше. Как заявили владельцы квартир, им предложили выплаты, на которые приобрести разнозначное жилье не получится. Ранее председатель следкома поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следственном управлении СКР по региону расследуется уголовное дело. Теперь подчиненные подготовят повторный доклад о проведенных следственных действий и установленных обстоятельствах.