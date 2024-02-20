Свердловская прокуратура ищет подростка-осквернителя символа воинской славы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Сотрудники прокуратуры организовали проверку (архивное фото) Фото:

Сотрудники прокуратуры Свердловской области устанавливают личность подростка, который поджег венок на обелиске, посвященном синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ведомство.

«В г. Каменск-Уральский прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы. По информации СМИ, сегодня, 20 февраля 2024 года, в дневное время несовершеннолетний, находясь на обелиске, поджег венок. В настоящее время устанавливается личность подростка и его законных представителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

9 мая 1966 года был открыт мемориал синарским трубникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс включает в себя Аллею Славы и три скульптурных сооружения. Визуальным центром является обелиск погибшим работникам СТЗ (Синарский Трубный завод). Он выполнен в форме четырехугольника. В середине расположился вечный огонь. Он исполнен в виде пятиконечной звезды, обрамленной в золотой лавровый венок.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники прокуратуры Свердловской области устанавливают личность подростка, который поджег венок на обелиске, посвященном синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ведомство. «В г. Каменск-Уральский прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы. По информации СМИ, сегодня, 20 февраля 2024 года, в дневное время несовершеннолетний, находясь на обелиске, поджег венок. В настоящее время устанавливается личность подростка и его законных представителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. 9 мая 1966 года был открыт мемориал синарским трубникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс включает в себя Аллею Славы и три скульптурных сооружения. Визуальным центром является обелиск погибшим работникам СТЗ (Синарский Трубный завод). Он выполнен в форме четырехугольника. В середине расположился вечный огонь. Он исполнен в виде пятиконечной звезды, обрамленной в золотой лавровый венок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...