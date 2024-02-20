Свердловская прокуратура ищет подростка-осквернителя символа воинской славы

20 февраля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Сотрудники прокуратуры организовали проверку (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники прокуратуры Свердловской области устанавливают личность подростка, который поджег венок на обелиске, посвященном синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ведомство. «В г. Каменск-Уральский прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы. По информации СМИ, сегодня, 20 февраля 2024 года, в дневное время несовершеннолетний, находясь на обелиске, поджег венок. В настоящее время устанавливается личность подростка и его законных представителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. 9 мая 1966 года был открыт мемориал синарским трубникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс включает в себя Аллею Славы и три скульптурных сооружения. Визуальным центром является обелиск погибшим работникам СТЗ (Синарский Трубный завод). Он выполнен в форме четырехугольника. В середине расположился вечный огонь. Он исполнен в виде пятиконечной звезды, обрамленной в золотой лавровый венок.

Сотрудники прокуратуры Свердловской области устанавливают личность подростка, который поджег венок на обелиске, посвященном синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ведомство. «В г. Каменск-Уральский прокуратура организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы. По информации СМИ, сегодня, 20 февраля 2024 года, в дневное время несовершеннолетний, находясь на обелиске, поджег венок. В настоящее время устанавливается личность подростка и его законных представителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. 9 мая 1966 года был открыт мемориал синарским трубникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс включает в себя Аллею Славы и три скульптурных сооружения. Визуальным центром является обелиск погибшим работникам СТЗ (Синарский Трубный завод). Он выполнен в форме четырехугольника. В середине расположился вечный огонь. Он исполнен в виде пятиконечной звезды, обрамленной в золотой лавровый венок.