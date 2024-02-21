Власти Сургута объяснили, почему ухудшилось качество воды в двух районах города

Качество воды в Сургуте ухудшилось из-за работ на сетях снабжения

21 февраля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Власти Сургута обещают решить проблему с водой в течение недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ухудшение качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районе Сургута связано с работами на сетях снабжения. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора «Горводоканала» Григорий Бондаренко. «Предварительной причиной ухудшения качества водоснабжения в северо-восточном и восточном районе города являются работы, проводимые на сетях, не принадлежащих „Горводоканалу“. В настоящий момент „Горводоканал“ проводит работы по нормализации качества водоснабжения, проводятся гидравлические промывки, осуществляется контроль качества», — прокомментировал коммунальщик. Коммунальщики планируют в течение недели нормализовать качество воды. По заявкам управляющих компаний организован подвоз чистой воды для местных жителей. «Перерасчет за грязную воду будет произведен автоматически. Жители за грязную воду платить не будут», — добавил Бондаренко. Ранее URA.RU писало о том, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал от сургутских властей устранить проблему с грязной питьевой водой. В прокуратуре считают, что чиновники депгорхоза длительное время знали о проблеме.

Ухудшение качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районе Сургута связано с работами на сетях снабжения. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора «Горводоканала» Григорий Бондаренко. «Предварительной причиной ухудшения качества водоснабжения в северо-восточном и восточном районе города являются работы, проводимые на сетях, не принадлежащих „Горводоканалу“. В настоящий момент „Горводоканал“ проводит работы по нормализации качества водоснабжения, проводятся гидравлические промывки, осуществляется контроль качества», — прокомментировал коммунальщик. Коммунальщики планируют в течение недели нормализовать качество воды. По заявкам управляющих компаний организован подвоз чистой воды для местных жителей. «Перерасчет за грязную воду будет произведен автоматически. Жители за грязную воду платить не будут», — добавил Бондаренко. Ранее URA.RU писало о том, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал от сургутских властей устранить проблему с грязной питьевой водой. В прокуратуре считают, что чиновники депгорхоза длительное время знали о проблеме.