Власти Сургута объяснили, почему ухудшилось качество воды в двух районах города

Качество воды в Сургуте ухудшилось из-за работ на сетях снабжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Сургута обещают решить проблему с водой в течение недели Фото:

Ухудшение качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районе Сургута связано с работами на сетях снабжения. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора «Горводоканала» Григорий Бондаренко.

«Предварительной причиной ухудшения качества водоснабжения в северо-восточном и восточном районе города являются работы, проводимые на сетях, не принадлежащих „Горводоканалу“. В настоящий момент „Горводоканал“ проводит работы по нормализации качества водоснабжения, проводятся гидравлические промывки, осуществляется контроль качества», — прокомментировал коммунальщик.

Коммунальщики планируют в течение недели нормализовать качество воды. По заявкам управляющих компаний организован подвоз чистой воды для местных жителей. «Перерасчет за грязную воду будет произведен автоматически. Жители за грязную воду платить не будут», — добавил Бондаренко.

Ранее URA.RU писало о том, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал от сургутских властей устранить проблему с грязной питьевой водой. В прокуратуре считают, что чиновники депгорхоза длительное время знали о проблеме.

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Ухудшение качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районе Сургута связано с работами на сетях снабжения. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности директора «Горводоканала» Григорий Бондаренко. «Предварительной причиной ухудшения качества водоснабжения в северо-восточном и восточном районе города являются работы, проводимые на сетях, не принадлежащих „Горводоканалу“. В настоящий момент „Горводоканал“ проводит работы по нормализации качества водоснабжения, проводятся гидравлические промывки, осуществляется контроль качества», — прокомментировал коммунальщик. Коммунальщики планируют в течение недели нормализовать качество воды. По заявкам управляющих компаний организован подвоз чистой воды для местных жителей. «Перерасчет за грязную воду будет произведен автоматически. Жители за грязную воду платить не будут», — добавил Бондаренко. Ранее URA.RU писало о том, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал от сургутских властей устранить проблему с грязной питьевой водой. В прокуратуре считают, что чиновники депгорхоза длительное время знали о проблеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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