В челябинской школе выгнали на улицу секцию рукопашного боя

Все вещи и награды детей сложили в мешки и выставили из помещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе поселка Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области выселяют секцию рукопашного боя, в которой занимаются порядка 40 детей. Вещи и награды воспитанников собрали в мешки и выставили из помещения, рассказала URA.RU мама двух девочек, которые занимаются в секции.

«Два года назад тренер Руслан Каюмов организовал в нашей школе секцию рукопашного боя. Школа подписала договор на предоставление помещения с областной Федерацией рукопашного боя, а сейчас нас выселяют на улицу», — сообщила URA.RU мама воспитанников секции. Родители рассказали, что за это время тренер организовал множество походов, сплавов и других мероприятий для детей.

Как сообщила URA.RU супруга тренера Мария Каюмова, секция действует как некоммерческая организация, взносы за тренировки минимальны и оплачиваются не всеми воспитанниками, многие занимаются бесплатно. Договор на предоставление помещений действует до июля текущего года, однако выселение воспитанников началось уже сейчас. В помещения для занятий поместили девочек из военно-патриотических клубов, приехавших на сборы, а затем сюда переедет кружок хореографии, а вещи рукопашников собрали в мешки и вынесли в каморку.

«Все это произошло в отсутствие тренера, Каюмов уезжал на судейство федеральных состязаний. 25 февраля у нас соревнования в Миассе, накануне мы всегда плотно готовимся, практически каждый день идут тренировки. Сейчас мы пытаемся отстоять помещение, чтобы продолжать тренировки», — сообщила URA.RU Мария Каюмова.

По словам родителей и тренера, других помещений для занятий в поселке нет. В беседах руководство школы заявляет, что секция не приносит образовательному учреждению никакой пользы. Родители расценивают эти слова как намек на оплату аренды помещения в кассу школы. В пресс-службе администрации Чебаркульского муниципального района на запрос URA.RU ответили, что разберутся с проблемой после празднования 23 февраля.