Поздравление мужчинам с 23 февраля появится на челябинской телебашне

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Праздничная подсветка на телебашне появится с 18:15 до 23:00 23 февраля Фото:

Челябинская телебашня в праздничный день 23 февраля озарится огнями цвета триколора и камуфляжа в честь всероссийского праздника мужчин. Праздничная подсветка ко дню Защитника отечества появится на телебашне с 18:15 до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Челябинская телебашня озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества. 23 февраля телебашня включит световое шоу: тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества!“ и звезды появятся на телебашне с 18:15 до 23:00», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, день защитника Отечества — праздник настоящих мужчин России, по этой причине башня сначала окрасится в цвета российского флага, после — приобретет военную расцветку, камуфляж, затем появится поздравительная надпись ко дню защитника Дню защитника Отечества.

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Челябинская телебашня в праздничный день 23 февраля озарится огнями цвета триколора и камуфляжа в честь всероссийского праздника мужчин. Праздничная подсветка ко дню Защитника отечества появится на телебашне с 18:15 до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии. «Челябинская телебашня озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества. 23 февраля телебашня включит световое шоу: тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества!“ и звезды появятся на телебашне с 18:15 до 23:00», — рассказали в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, день защитника Отечества — праздник настоящих мужчин России, по этой причине башня сначала окрасится в цвета российского флага, после — приобретет военную расцветку, камуфляж, затем появится поздравительная надпись ко дню защитника Дню защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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