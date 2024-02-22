Поздравление мужчинам с 23 февраля появится на челябинской телебашне

Челябинская телебашня в праздничный день 23 февраля озарится огнями цвета триколора и камуфляжа в честь всероссийского праздника мужчин. Праздничная подсветка ко дню Защитника отечества появится на телебашне с 18:15 до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Челябинская телебашня озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества. 23 февраля телебашня включит световое шоу: тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества!“ и звезды появятся на телебашне с 18:15 до 23:00», — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, день защитника Отечества — праздник настоящих мужчин России, по этой причине башня сначала окрасится в цвета российского флага, после — приобретет военную расцветку, камуфляж, затем появится поздравительная надпись ко дню защитника Дню защитника Отечества.
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