Дума Нижневартовска направила почти миллиард рублей на развитие города

С начала 2024 года в казне Нижневартовска оказалось сэкономлено около 900 миллионов рублей. Вся сумма будет направлена на развитие города, рассказал председатель Думы города, член фракции «Единая Россия» Алексей Сатинов.
«Это серьезная сумма сэкономленных средств. Вместе с администрацией города было решено направить их на формирование городской среды», — рассказал Сатинов. На сайте мэрии Нижневартовска указано, что сумма сэкономленных средств составляет почти 900 миллионов.
Также на заседании тайным голосованием были выбраны люди, удостоившиеся награды «За заслуги перед городом Нижневартовском». В этом году высшей награды города удостоены ветеран-нефтяник «Роснефти» Степан Войцеховский, председатель правления местной общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых» Светлана Горбачева и заведующий психотерапевтическим отделением, врач-психотерапевт Гульчачак Михеева.
Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) приняли отчет мэра города Дмитрия Кощенко. В своем выступлении он отметил, что в 2023 году удалось добиться стабильного развития всех отраслей.
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