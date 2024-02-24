24 февраля 2024
23 февраля 2024

В центре Екатеринбурга столкнулись две машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
За пострадавшим в ДТП приехала реанимация Фото:

Вечером 24 февраля в Екатеринбурге на улице Восточной столкнулись две машины. В результате ДТП один из водителей госпитализирован. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга.

«Столкновение двух автомобилей. Водитель Renault Logan при повороте налево не уступил BMW 5. Водителю Renault оказали медицинскую помощь и доставили в ГКБ № 36», — сообщили автоинспекторы.

Очевидцы уточнили, что один из автомобилей из-за ДТП выкинуло на проезжую часть. После за пострадавшим приехала машина реанимации.

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Вечером 24 февраля в Екатеринбурге на улице Восточной столкнулись две машины. В результате ДТП один из водителей госпитализирован. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. «Столкновение двух автомобилей. Водитель Renault Logan при повороте налево не уступил BMW 5. Водителю Renault оказали медицинскую помощь и доставили в ГКБ № 36», — сообщили автоинспекторы. Очевидцы уточнили, что один из автомобилей из-за ДТП выкинуло на проезжую часть. После за пострадавшим приехала машина реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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