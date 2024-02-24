В центре Екатеринбурга столкнулись две машины. Видео

25 февраля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

За пострадавшим в ДТП приехала реанимация Фото: Игорь Пантин © URA.RU Вечером 24 февраля в Екатеринбурге на улице Восточной столкнулись две машины. В результате ДТП один из водителей госпитализирован. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. «Столкновение двух автомобилей. Водитель Renault Logan при повороте налево не уступил BMW 5. Водителю Renault оказали медицинскую помощь и доставили в ГКБ № 36», — сообщили автоинспекторы. Очевидцы уточнили, что один из автомобилей из-за ДТП выкинуло на проезжую часть. После за пострадавшим приехала машина реанимации.

Вечером 24 февраля в Екатеринбурге на улице Восточной столкнулись две машины. В результате ДТП один из водителей госпитализирован. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. «Столкновение двух автомобилей. Водитель Renault Logan при повороте налево не уступил BMW 5. Водителю Renault оказали медицинскую помощь и доставили в ГКБ № 36», — сообщили автоинспекторы. Очевидцы уточнили, что один из автомобилей из-за ДТП выкинуло на проезжую часть. После за пострадавшим приехала машина реанимации.