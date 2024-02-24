Ветеран СВО из Перми рассказал о первом боевом столкновении на Украине. Видео

Отряд ветерана спецоперации из Перми первым зашел на территорию Украины

25 февраля 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Бойцы продвигались вглубь территории противника под прикрытием артиллерии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Практически сразу после пересечения украинской границы отряду участника спецоперации из Перми пришлось вступить в бой. На территорию врага бойцы зашли первыми. Своим опытом поделился автор telegram-канала «Прикамские витязи» (URA.RU не указывает имя и фамилию в целях безопасности). «Нашему отряду было оказано высокое доверие, на территорию Украины мы вошли самыми первыми. Остальные двинулись по уже зачищенной территории. Метрах в 500-800 от пункта пропуска на участке, где сходилось несколько проселочных дорог, завязался короткий бой, войска были вынуждены встать, было непонятно откуда ведется огонь, где свои, а где чужие», — написано в telegram-канале военнослужащего. Бойцами поставили задачу — проехать участок дороги и закрепиться в населенном пункте. Чтобы не попасть под пули, пришлось дождаться темноты и двигаться в режиме скрытности. «Ехали без фар, почти на ощупь. Эти ощущения не передать, овладевал животный страх от того, что кругом кромешная тьма и в каждом населенном пункте может ждать засада», — вспоминает ветеран. О начале спецоперации ВС РФ на территории Украины 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, главная цель — защитить население Донецка и Луганска от агрессии киевского режима. В 2023 году российским военнослужащим удалось сдержать украинское контрнаступление. Ко второй годовщине СВО редакция URA.RU подготовила большой материал об освобожденных населенных пунктах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Практически сразу после пересечения украинской границы отряду участника спецоперации из Перми пришлось вступить в бой. На территорию врага бойцы зашли первыми. Своим опытом поделился автор telegram-канала «Прикамские витязи» (URA.RU не указывает имя и фамилию в целях безопасности). «Нашему отряду было оказано высокое доверие, на территорию Украины мы вошли самыми первыми. Остальные двинулись по уже зачищенной территории. Метрах в 500-800 от пункта пропуска на участке, где сходилось несколько проселочных дорог, завязался короткий бой, войска были вынуждены встать, было непонятно откуда ведется огонь, где свои, а где чужие», — написано в telegram-канале военнослужащего. Бойцами поставили задачу — проехать участок дороги и закрепиться в населенном пункте. Чтобы не попасть под пули, пришлось дождаться темноты и двигаться в режиме скрытности. «Ехали без фар, почти на ощупь. Эти ощущения не передать, овладевал животный страх от того, что кругом кромешная тьма и в каждом населенном пункте может ждать засада», — вспоминает ветеран. О начале спецоперации ВС РФ на территории Украины 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, главная цель — защитить население Донецка и Луганска от агрессии киевского режима. В 2023 году российским военнослужащим удалось сдержать украинское контрнаступление. Ко второй годовщине СВО редакция URA.RU подготовила большой материал об освобожденных населенных пунктах.