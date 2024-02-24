Практически сразу после пересечения украинской границы отряду участника спецоперации из Перми пришлось вступить в бой. На территорию врага бойцы зашли первыми. Своим опытом поделился автор telegram-канала «Прикамские витязи» (URA.RU не указывает имя и фамилию в целях безопасности).
«Нашему отряду было оказано высокое доверие, на территорию Украины мы вошли самыми первыми. Остальные двинулись по уже зачищенной территории. Метрах в 500-800 от пункта пропуска на участке, где сходилось несколько проселочных дорог, завязался короткий бой, войска были вынуждены встать, было непонятно откуда ведется огонь, где свои, а где чужие», — написано в telegram-канале военнослужащего.
Бойцами поставили задачу — проехать участок дороги и закрепиться в населенном пункте. Чтобы не попасть под пули, пришлось дождаться темноты и двигаться в режиме скрытности.
«Ехали без фар, почти на ощупь. Эти ощущения не передать, овладевал животный страх от того, что кругом кромешная тьма и в каждом населенном пункте может ждать засада», — вспоминает ветеран.
О начале спецоперации ВС РФ на территории Украины 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, главная цель — защитить население Донецка и Луганска от агрессии киевского режима. В 2023 году российским военнослужащим удалось сдержать украинское контрнаступление. Ко второй годовщине СВО редакция URA.RU подготовила большой материал об освобожденных населенных пунктах.
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