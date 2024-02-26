Пушилин высказался о дальнейшей судьбе Авдеевки

Пушилин: судьбу Авдеевки решат на федеральном уровне

26 февраля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Авдеевку восстановят, рассказал Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судьбу освобожденного города Авдеевка решат на федеральном уровне, вероятно, его восстановят. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вероятно, город восстановят. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.

Судьбу освобожденного города Авдеевка решат на федеральном уровне, вероятно, его восстановят. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вероятно, город восстановят. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.