Пушилин высказался о дальнейшей судьбе Авдеевки

Пушилин: судьбу Авдеевки решат на федеральном уровне
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Авдеевку восстановят, рассказал Денис Пушилин Фото:
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Судьбу освобожденного города Авдеевка решат на федеральном уровне, вероятно, его восстановят. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вероятно, город восстановят.

Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.

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Судьбу освобожденного города Авдеевка решат на федеральном уровне, вероятно, его восстановят. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вероятно, город восстановят. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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