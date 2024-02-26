Пушилин высказался о дальнейшей судьбе Авдеевки

Авдеевку восстановят, рассказал Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Судьбу освобожденного города Авдеевка решат на федеральном уровне, вероятно, его восстановят. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Решение о судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов», — сказал Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что вероятно, город восстановят.
Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.