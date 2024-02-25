Пермский стратегический завод проведет ребрендинг

Соликамский магниевый завод потратит 3,2 млн рублей на ребрендинг

Заводские объекты необходимо оформить в соответствии с фирменным стилем госкорпорации «Росатом» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Пермском крае Соликамский магниевый завод объявил конкурс на выполнение работ по ребрендингу предприятия. На это запланированы траты почти в 3,2 млн рублей. Подрядчику необходимо оформить несколько заводских объектов в соответствии с фирменным стилем госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

«Выполнение работ по ребрендингу Соликамского магниевого завода в соответствии с отраслевым руководством по использованию фирменного стиля госкорпорации „Росатом“. Оформление арки перед въездом на территорию завода и фасада проходной, изготовление и монтаж таблички с наименованием предприятия, оформление проходной заводоуправления и конференц-зала („красный уголок“ цеха №7). Начальная и максимальная цена контракта — 3,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

Уточняется, что арку перед въездом на завод и фасад проходной предприятия необходимо обшить металлокассетами и украсить объемным световым логотип ОАО «СМЗ». Для конференц-зала нужно изготовить лого из поливинилхлорида с полноцветной печатью и стенды из оргстекла с дистанционными держателями.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, которое выпускает редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ широко используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась передачи большей части акций завода из частных рук в собственность государства. В начале 2024 года акции предприятия перешли под контроль госкорпорации «Росатом».