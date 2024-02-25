25 февраля 2024

В Пермском крае стали продавать белорусско-китайский кроссовер

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Кроссовер продают разные пермские автодилеры Фото:

В Пермском крае начали продавать кроссовер Belgee. Автомобиль этой марки производит белорусская компания «Белджи» совместно с китайским концерном Geely Motors.

«В январе 2024 года в Пермском крае начались продажи автомобилей Belgee. В частности, к покупке предлагается модель Belgee Х50 по цене 1,9 млн рублей, 2 млн рублей и 2,1 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным отчета сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании VERRA в Пермском крае купили и поставили на учет десять белорусско-китайских кроссоверов. Доля этой марки на пермском рынке — 0,7%.

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В Пермском крае начали продавать кроссовер Belgee. Автомобиль этой марки производит белорусская компания «Белджи» совместно с китайским концерном Geely Motors. «В январе 2024 года в Пермском крае начались продажи автомобилей Belgee. В частности, к покупке предлагается модель Belgee Х50 по цене 1,9 млн рублей, 2 млн рублей и 2,1 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным отчета сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании VERRA в Пермском крае купили и поставили на учет десять белорусско-китайских кроссоверов. Доля этой марки на пермском рынке — 0,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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