В Пермском крае стали продавать белорусско-китайский кроссовер

26 февраля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Кроссовер продают разные пермские автодилеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае начали продавать кроссовер Belgee. Автомобиль этой марки производит белорусская компания «Белджи» совместно с китайским концерном Geely Motors. «В январе 2024 года в Пермском крае начались продажи автомобилей Belgee. В частности, к покупке предлагается модель Belgee Х50 по цене 1,9 млн рублей, 2 млн рублей и 2,1 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным отчета сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании VERRA в Пермском крае купили и поставили на учет десять белорусско-китайских кроссоверов. Доля этой марки на пермском рынке — 0,7%.

В Пермском крае начали продавать кроссовер Belgee. Автомобиль этой марки производит белорусская компания «Белджи» совместно с китайским концерном Geely Motors. «В январе 2024 года в Пермском крае начались продажи автомобилей Belgee. В частности, к покупке предлагается модель Belgee Х50 по цене 1,9 млн рублей, 2 млн рублей и 2,1 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным отчета сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании VERRA в Пермском крае купили и поставили на учет десять белорусско-китайских кроссоверов. Доля этой марки на пермском рынке — 0,7%.